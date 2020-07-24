«Фабрика трагедий»: эксперт рассказал, почему фигурное катание превратилось в сплошную публичную драму

Трагедия, произошедшая с чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров Екатериной Александровской – не случайность, считают эксперты. Спортивный психолог Вадим Гущин рассказал kp.ru почему именно этот вид спорта в последние годы сотрясают скандалы.

- Почти все спортсмены, а фигуристки в особенности, живут иллюзией любви, - говорит Вадим Гущин. – Они думают, что сердечки под их постами в Инстаграме – это настоящая любовь, всерьез и надолго. А на самом деле это только лишь «лайки».

Спортсмены привыкли быть в центре внимания, живут этим, как основным показателем своей ценности для общества, напоминает психолог.

- Все наше фигурное катание это словно известный каждому любителю этого вида уголок «kiss and cry», - говорит Вадим Гущин. - Только во времена Ирины Родниной было больше поцелуев. Сейчас, когда фигурное катание превратилось в детский вид спорта – больше слез.

Причина еще и в том, что "спортивный путь" в фигурном катании очень короткий - всего пару сезонов. В 14 лет ты – подаешь надежды, а в 17 – уже никому не нужна.

Закончившая карьеру фигуристка Екатерина Александровская была найдена мертвой 18 июля. В своей квартире она оставила прощальную записку с единственным словом «Люблю».

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