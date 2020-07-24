Любить невозможно бросить

Часто мы, женщины, вступаем в отношения, не думая, что когда-то они могут закончиться. Мы верим, что любовь будет длиться вечно, мы непременно умрем в один день и плакать будем только от счастья. Поэтому когда возлюбленный неожиданно оказывается психопатом и деспотом, мы упорно не хотим в это верить.

Ночью плачет, а утром завтрак готовит

Моя подруга Мария на днях призналась: уже год она не может избавиться от токсичных отношений. Ее мужчина холоден, отстранен, а временами груб. Он откровенно пользуется Машиными деньгами, унижает ее перед друзьями, звонит только по выходным, ссылаясь на занятость, и даже в день рождения подарков не дарит. Да что там, за этот год он даже в любви ей ни разу не признался! А уж сколько претензий по любому поводу он ей предъявляет! Но ей хоть бы что: люблю, говорит, как кошка, жить без него не могу, на других не смотрю.

И ведь умом понимает, что будущего у таких отношений нет, а бросить его не может. Так и живет: ночью плачет в подушку, а утром готовит ему завтрак и целует в щечку. В общем, не любовь, а зависимость.

В кино - миллионер, в жизни - Сережа

И все бы ничего, но таких историй тысячи! То ли у наших женщин жертвенность и терпеливость в крови, то ли самооценка занижена. Взять хотя бы нашумевший фильм «365 дней». История молодой женщины, оказавшейся в сексуальном рабстве у главаря сицилийской мафии, почему-то дико полюбилась россиянкам. Наверное, в глубине души женщинам нравится, когда их подавляют и контролируют? Но в кино у тирана хоть были яхты и миллионы, а в реальности домашними мучителями зачастую оказываются заурядные Пети и Сережи. И моральное насилие нередко перерастает в физическое.

Яркий тому пример - история последнего брака актрисы Марины Федункив, которую муж-наркоман поколачивал, а однажды вообще сломал ей ногу. Казалось бы, почему эта веселая самодостаточная женщина не послала его ко всем чертям? Зачем так долго терпела унижения? Ответ прост - жалела, боялась, что без нее он погибнет. В результате пострадала сама, да еще 13 лет жизни на ветер выбросила. И не одна она.

Расстаться с тираном очень непросто. Но необходимоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Каждый шестой может быть тираном

В 2018 году журнал Psychology Today («Психология сегодня». - Ред.) опубликовал основные признаки мужчины- психопата, который может быть опасным в семейной жизни. Среди них - эгоизм, женоненавистничество, патологическая лживость, нарциссизм, желание манипулировать и запугивать, полное отсутствие сострадания и чувства вины.

По данным издания, каждый шестой мужчина может демонстрировать признаки тирана. Что интересно, больше всего их среди политиков, бизнесменов, актеров и других публичных людей.

В начале знакомства психопаты обычно милы и добры. Их цель - заманить женщину в ловушку своего обаяния. Но вскоре они начинают демонстрировать агрессию и неприязнь: сначала к окружающим, а потом и к своей любимой. «Они расчетливо соблазняют вас поверхностными харизмой и обаянием, прежде чем раскрыть свою жестокую и безразличную натуру», - сообщает Psychology Today.

В отношениях - как муха в паутине

Отставить мужчину-тирана самостоятельно практически невозможно. Он буквально вцепляется в любимую жертву мертвой хваткой, всеми силами удерживая ее рядом. Часто после ссоры осыпает подарками, стоит на коленях, а через пару дней снова устраивает скандал и доводит до слез.

Моя знакомая Мария тоже долго не понимала, что находится в созависимых отношениях - как муха в паутине. И даже пошла к семейному психологу. Правда, не для того, чтобы попытаться эти отношения закончить, а чтобы их спасти. Психолог же посоветовал спасать не отношения, а себя и немедленно расставаться. А еще сказал, что проблемами нужно делиться с близкими, ни в коем случае не покрывать некрасивое поведение мужчины.

- Он говорит, что я за собой не слежу, называет толстой, глупой, отказывается брать меня за руку на улице, - жалуется Мария. - Но как только я взбрыкиваю и собираю вещи, становится совсем другим человеком - милым, нежным, теплым. Говорит, это я его довожу до такого состояния, просит дать ему еще один шанс. И я даю, уже со счета сбилась, в который раз.

«Любить» - не значит «страдать»

Писательница и психотерапевт Робин Норвуд в книге «Женщины, которые любят слишком сильно» советует осознать, что жизнь и счастье не зависят от настроения или слов другого человека. А еще - не пытаться переделать или спасти взрослого мужчину, это невозможно. И главное - понять, что сила любви не измеряется страданиями.

«Любить слишком сильно - значит быть поистине одержимой мужчиной и называть эту одержимость любовью, позволить ей завладеть своими чувствами и во многом своими поступками, понимать, что она вредно сказывается на здоровье и благополучии, и все же не иметь сил от нее избавиться. Это значит измерять степень своей любви глубиной своей муки», - говорит Робин.