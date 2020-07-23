"Абрикосами не отделались?": армяно-азербайджанская торговая война на территории России продолжилась

Кажется, армяно-азербайджанский конфликт на Южном Кавказе все дальше выходит за свои границы. И выплескивается на территорию России, где принимает все более причудливые формы.

Началось с мелких стычек на крупнейшем плодоовощном рынке столичного региона "Фуд Сити». Хозяева рынка - выходцы из Азербайджана - отказались принимать фургоны с абрикосами из Армении. Но теперь противостояние, похоже, переходит и в торговые сети.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о пропаже армянских товаров в сети "Твой дом". С полок магазинов пропали не только армянские фрукты, но и минеральная вода, консервы и коньяк.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

По словам Тоганяна армянские предприниматели заявили о нежелании торговой сети "Твой дом" принимать на реализацию и выставлять продукты из Армении. Известно, что сетью "Твой дом" заведуют выходцы из Азербайджана. Тоганян объявил, что уже написал заявления об этом в разные российские службы и ведомства.

- Бороться с армянофобией российских азербайджанцев бессмысленно. Если торговая точка не желает торговать, то ей даже необязательно выдворять поставщика на улицу. Торговая точка просто будет вредить так, что поставщик сам попроситься вывести свой товар из торговой сети. Тут административными мерами можно ничего не решить. Видимо, армянскому бизнесу надо действовать по другому - находить альтернативные точки продаж, самим развивать розницу. И конечно надо понимать, что отказываясь от хорошего, имеющего спрос товара, торговая сеть вредит сама себе: теряет продажи, потребителей. Азербайджанцы готовы потерять, должны быть готовы потерять и мы! Война продолжается, - не скрывая эмоций пишет в Facebook эксперт сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.

По словам участников этого сообщества, полки, на которых когда-то выставлялись армянские товары, теперь заполнены азербайджанской продукцией.

Однако, попытки армян привлечь внимание российской власти к очередному витку "абрикосовой войны" между Баку и Ереваном на территории России вызвали протест посла Азербайджана. Он заявил, что Россию таким образом хотят вовлечь в Карабахский конфликт.

Напомним, 17 июля уроженцы Азербайджана под звуки турецкой волынки стали давить башмаками на московском оптовом рынке "Фуд Сити" (крупнейшая база овощей и фруктов московского региона - на Калужском шоссе) армянские абрикосы - один из символов Армении (Армения считается родиной этого фрукта). На рынке порядок пришлось наводить дипломатам, Росгвардии и полиции.

Причиной "плодоовощного" конфликта стал международный. Тот, что разгорелся в июле на армяно-азербайджанской границе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791372" frameborder="0"></iframe> Абрикосовая война.На московском рынке давят абрикосы. В чем виноваты сочные фрукты?

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