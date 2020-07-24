2020-07-23T23:57:24+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы бы какую задачу правительству поставили?

Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
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Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью в стране важнейшей задачей правительства.Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью в стране важнейшей задачей правительства.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Правительство должно прежде всего сделать так, чтобы люди были богатыми, здоровыми и свободными. Как это сделать, сказать трудно, потому что это целая цепь действий. Начиная с судебной реформы.

Арас АГАЛАРОВ, президент компании «Крокус»:

- Ну, я все время, как попугай, повторяю одно и то же. Курс рубля, он не может вот так болтаться - 60, 70, 80... При такой волатильности строить экономику невозможно. Потому что вы не можете ничего спрогнозировать, привлечь деньги из-за границы. Если у вас курс туда-сюда со скоростью по 15 - 20 процентов в год, то вы длинных дешевых денег занять не сможете. А российская экономика нуждается в огромных инвестициях...

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, экс-боксер:

- Надо развязать руки Министерству природы и Росприроднадзору в выявлении экологического вреда от крупнейших загрязнителей. Не все так просто в этом королевстве. Сейчас бизнесу выгоднее платить штрафы и продолжать загрязнять природу, вместо того чтобы модернизировать производство.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Задачу подсчитать количество имеющихся в стране денег. Особенно в богатых кубышках, в офшорах. Чтобы была полная картина ресурсной базы. Я бы передал все эти деньги в руки государства. Чтобы оно получило маневр управлять этими деньгами. А направил бы эти средства в стратегическое развитие, которое будет важно России в XXI, XXII веках. Это, конечно, и генная инженерия, и искусственный интеллект, и новые виды энергии - технологии, в которых мы страшно отстаем.

Дмитрий АБЗАЛОВ, президент Центра стратегических коммуникаций:

- Проблема в том, что Мишустин приходил в другой Кабмин и на других условиях, а коронавирус все цели поменял. Мишустин приходил, чтобы повысить эффективность госрасходов и побороть бедность. А теперь стала актуальнее индивидуальная работа с гражданами. Оказалось, что дистанционное образование нужно, предоставление госуслуг по удаленке. Вот с этими вскрывшимися слабостями и нужно работать.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Я бы поручил правительству посмотреть, что делается с коронавирусом в регионах. Потому что где-то что-то открывают, где-то, наоборот, закрывают. Где-то штрафуют за отсутствие масок, где-то нет. И еще надо разъяснить про прививки - когда их можно ждать.

Валентин, слушатель Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Когда в России была острая стадия пандемии, Путин каждую неделю общался с народом. Почему бы премьеру Мишустину и министрам не взять это за правило?

ИСТОЧНИК KP.RU

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