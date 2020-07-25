2020-07-25T02:15:31+03:00
Звезды

«Пюреха и котлеты»: Настя Ивлеева рассказала, что она ела для того, чтобы похудеть на 10 килограммов

Звезда «Орла и Решки» раскрыла секрет идеальной фигуры
Ирина СУХАНОВА
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Настя Ивлеева похудела на 10 кило. Фото: Инстаграм.Настя Ивлеева похудела на 10 кило. Фото: Инстаграм.
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Настю Ивлееву просто не узнать: на последних фотографиях телеведущая выглядит настоящей тростинкой. По словам популярной блогерши, она скинула 10 килограммов – и осуществила свою давнюю мечту. 29-летняя блондинка чувствовала себя не комфортно в своем прежнем весе. Зато теперь она ощущает легкость во всем теле. При этом Ивлеева признает, что не призывает никого сбрасывать вес: ее фигура – это исключительно ее история.

- Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того, - подчеркнула Ивлеева.

Сфотографировавшись в одном бюстгальтере, блогерша рассказала, что она ела для того, чтобы похудеть. В ее рацион входили в основном овощи и рыба.

- Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем - худеем, - сообщила Ивлеева.

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При этом телеведущая назвала продукты, которые ни в коем случае не стоит есть на ночь. Она иногда позволяет себе такую еду – но только теперь, когда окончательно похудела.

- Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты! Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что уже скинула лишнее. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя, - предупредила она.

Не все поклонники Ивлеевой одобряют ее новые формы. Раньше телеведущая была обладательницей аппетитных прелестей – соблазнительной груди и пышных ягодиц. Теперь ее грудь уменьшилась как минимум на размер.

Телеведущая не раз публиковала в Инстаграме снимки своих застолий с мужем. У супруга певицы рэпера Элджея очень демократичный вкус в питании. Иногда пара устраивает дорогие ужины с изысканной едой и алкоголем, а иногда – обходится лапшой быстрого приготовления. Время от времени супруги позволяют себе поужинать фаст-фудом и выбираются в Макдональдс.

Настя с мужем Элджеем. Фото: Инстаграм.

Настя с мужем Элджеем. Фото: Инстаграм.

Муж телеведущей, 26-летний рэпер Элджей (настоящее имя музыканта – Алексей Узенюк) известен своим эпатажным внешним видом. Телеведущая и рэпер поженились в 2019 году, их свадьба была тихой и скромной – поклонники узнали о том, что они стали мужем и женой, лишь пару месяцев спустя. Правда всплыла, когда Настя поменяла документы. Она официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк. По словам телеведущей, во время регистрации брака они с мужем были в загсе только вдвоем. Их родителей (отец Алексея – состоятельный новосибирский бизнесмен) на бракосочетании не было.

- Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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