Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

Полина Гагарина – обладательница фигуры, которой позавидует любая модель. Когда-то она весила 80 килограммов – и сильно комплексовала из-за этого. Но артистке удалось взять себя в руки и сбросить почти 30 кило. Это далось ей непросто: секрет ее идеальной формы – физическая активность и правильное питание.

На своей страничке в Инстаграме 33-летняя Полина опубликовала видеоролик, показывающий, как она занимается разминкой вместе с личным тренером. Фитнес-гуру разработал для Гагариной специальный комплекс упражнений, который помогает певице сохранить стройность. Занятие проходит под веселую музыку – это позволяет избежать рутины, и Полина занимается под нее с большим удовольствием. Сначала певица просто энергично танцует. Затем – перепрыгивает через тренера, сгруппировавшегося на полу. Далее элементы усложняются: Полина встает в планку, поочередно поднимая то одну, то другую руку и стараясь попасть в ритм мелодии. Все ее действия контролирует тренер, который повторяет движения вместе с ней.

Полина опубликовала в Инстаграме видеоролик, снятый во время разминки с личным тренером. Фото: кадр видео.

Что касается правильного питания, то Гагарина предпочитает 5 продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кило, Благодаря им она контролирует свой вес и не поправляется снова. Это, во-первых, вода. Певица пьет чистую негазированную воду перед каждым приемом пищи. Это помогает притупить чувство голода, и таким образом человек меньше съедает. Еще три продукта, идеальные для поддержания стройности, - овощной салат, бурый рис и морепродукты. Они прекрасно подходя для сбалансированного рациона: овощи – это клетчатка, рис – сложные углеводы, а морепродукты – источник белка, содержащий полезные витамины и аминокислоты. Еще один прекрасный диетический продукт – яблоки, на которых можно устроить себе разгрузочный день.

Полина сильно поправилась после того, как родила первенца. Ее сын появился на свет, когда артистке было 20 лет.

- Я была на «Фабрике», мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе, - рассказывала Гагарина В интервью YouTube-проекту «А поговорить?». - Ну, такая пухленькая девочка! Еще форма моего лица диктует собственное такое восприятие меня. А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок. Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов.

В 19 лет Полина была пышечкой и весила почти 80 кило.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тогда Полина по-настоящему ощутила, насколько ей тяжело в новом большом теле. Певице не хотелось смотреть на себя в зеркало, ей пришлось полностью поменять гардероб. И тогда она решила, что непременно расстанется с лишним весом.

- Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: «Я так выглядеть не хочу», - вспоминала Полина.

Артистка полностью изменила свой рацион: она перешла на дробное питание, теперь ест часто и понемногу. Полина убрала из своего холодильника все жирное, сладкое и калорийное. Исключила жареные блюда, выпечку, колбасу и прочие мясные полуфабрикаты. Артистка не ест красное мясо, предпочитая ему рыбу и морепродукты. В диете Полины — овощи, свежие или на пару (за исключением картошки, на нее табу), цельнозерновые злаки и много зелени. Обязательный пункт в расписании звезды - физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.

gagara1987 Мотивирую вас на спорт! Ваш фитнес-тренер Полина Гагарина.

Сейчас артистка переживет непростой период: она рассталась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым – отцом ее дочки Мии. От переживаний певица похудела еще больше и выглядит как тростинка.