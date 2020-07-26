2020-07-26T02:19:29+03:00
Звезды

«Заперта в чужой стране одна с ребенком»: Виктория Дайнеко умоляет, чтобы ей с 4-летней дочкой разрешили вернуться в Россию

Певица уже несколько месяцев не может вылететь домой из США
Ирина СУХАНОВА
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Виктория Дайнеко мечтает вернуться домой в Россию. Фото: Инстаграм.Виктория Дайнеко мечтает вернуться домой в Россию. Фото: Инстаграм.
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Пандемия коронавируса застала врасплох десятки тысяч россиян, отдыхавших заграницей. Кому-то повезло, и их спецрейсами вывезли на Родину. А кто-то до сих пор не может попасть домой. В их числе – певица Виктория Дайнеко. В соцсетях звезда ежедневно публикует красивые снимки из Америки. Поклонники решили, что Виктория сбежала за океан на время карантина. Но все оказалось гораздо сложнее: артистка уже несколько месяцев не может улететь в Россию из США. Виктория застряла в Штатах вместе с 4-летней дочкой и мечтает, наконец, попасть в Москву.

В Инстаграме Дайнеко эмоционально рассказала, почему она осталась в Америке. Рейс, на который она купила билеты домой, отменили. А попасть на вывозной спецрейс артистка не смогла.

- Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать, - написала Виктория. - Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно, рейс на который я купила билеты отменили. Так я с четырехлетним ребенком осталась одна в Нью Йорке. Казалось бы, невозможно испытывать чувство клаустрофобии от того что находишься в США, но оказывается очень даже реально, если у тебя нет никакой возможности вернуться обратно.

В США у Виктории есть русские друзья, которые помогают ей не чувствовать себя совсем уж одиноко. Кроме того, настроение Вике поднимает океан: почти каждый день они с дочкой бывают на пляже, и певица делится на своей странице снимками в бикини.

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Виктория Дайнеко застряла в США
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32-летняя Виктория Дайнеко воспитывает дочку одна. С ее отцом, музыкантом Дмитрием Клейманом, певица разошлась в 2017 году. Супруги прожили вместе меньше двух лет. В загс Виктория пошла уже на приличном сроке беременности – это и стало причиной, по которой Клейман сделал ей предложение руки и сердца. Их семейная жизнь не заладилась с самого начала. В одном из интервью Дмитрий рассказывал: Вика постоянно упрекала его за то, что он мало зарабатывает.

- Она знала, что выходит замуж за парня, который лишь начинает свой творческий путь. Но после свадьбы начались упреки — все упиралось в деньги. Ей постоянно было их недостаточно, свои аппетиты Дайнеко поубавить не хотела. Пошли беспрерывные оскорбления и упреки, — вспоминал музыкант.

По словам Клеймана, певица агрессивно вела себя с ним — могла унизить при друзьях, вылить горячий чай на голову и толкнуть.

Певица с бывшим мужем Дмитрией Клейманом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица с бывшим мужем Дмитрией Клейманом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория в долгу не осталась и сообщила, что Дмитрий бил ее и их маленькую дочь.

- А я не показываю на всю страну фотографию синяков дочери, - заявила певица журналистам. - Я не буду комментировать никаких высказываний. Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла. Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков. Я просто мужественно взяла себя в руки и перестала воевать. Я просто поставила точку в наших отношениях, и с тех пор началась наша с ребенком счастливая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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