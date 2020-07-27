2020-07-27T01:42:41+03:00
Звезды

«Очень молодая»: 50-летний рыжий «Иванушка» закрутил роман с 19-летней девушкой

О новой любви Андрея Григорьева-Апполонова рассказал продюсер Игорь Матвиенко
Ирина СУХАНОВА
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Накануне 50-летия Андрей закрутил роман с 19-летней девушкой.Накануне 50-летия Андрей закрутил роман с 19-летней девушкой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов 26 июля отметил 50-летие. В прошлом году артист пережил болезненный развод с женой: 35-летняя Мария ушла от него к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Влюбленные сыграли свадьбу, а вскоре у них родился сын Александр. «Иванушка» же погрузился в депрессию, которую он, по слухам, пытался прогнать алкоголем. Но жизнь не стоит на месте – и накануне полувекового юбилея Григорьев-Апполонов снова влюбился. Новая избранница артиста моложе него на 30 лет.

Последние месяцы Андрей провел в Сочи – на черноморском курорте у него есть квартира, где он уединился во время периода самоизоляции. Как выяснилось, карантин артист проводил не один, а с новой пассией. Певец уже рассказал о ней бывшей жене, которой не терпится познакомиться со своей преемницей. О том, что ее экс-супруг снова счастлив, Мария рассказала в документальном фильме, снятом каналом «МУЗ-ТВ» к 50-летию Григорьева-Апполонова. Бывшая жена «Иванушки» (к слову, яркая блондинка) новую пассию экс-мужа описывает коротко: «Брюнетка».

- Я даже сказала: «Слушай, ну познакомь, я тебе подскажу, что как правильно сделать», - рассказала Мария Зубкова.

В прошлом году певец развелся с женой Машей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошлом году певец развелся с женой Машей.Фото: Евгения ГУСЕВА

Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко подтвердил, что Андрей снова влюблен. И сообщил, что избранница артиста на 30 лет моложе.

- Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме, - считает Матвиенко.

Сам «Иванушка» надеется, что новые отношения – это не просто мимолетный роман, а нечто большее.

- Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полет ему дико завидовал, поэтому да, я тоже, конечно, хочу, - признался Григорьев-Апполонов. - Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро. Вариантов много.

У Андрея Григорьева-Апполонова уже есть двое детей, которых ему родила бывшая жена Маша: 11-летний Артемий и 15-летний Иван. Артист до последнего не хотел отпускать жену и не торопился давать ей развод. Прессе музыкант говорил, что в их семье все в порядке, и что их разрыв - просто сплетни. Но Мария твердо решила перевернуть страницу своего брака и все-таки довела расставание до конца. Супруги официально развелись 10 сентября 2019 года.

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Together Until the End + = #нуприветики #shesaidyes #family
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С рыжим «Иванушкой» Мария познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Правда, своему кумиру девушка сказала, что ей уже 19, и он долгое время не знал настоящий возраст своей подруги – Мария «раскололась» только в 2004 году. Супруги поженились только после того, как у них родился второй сын. Говорят, их брак сгубила тяга Андрея к алкоголю. Прошлой весной эффектная блондинка стала появляться на светских мероприятиях с молодым баскетболистом Андреем Зубковым. Именно тогда и поползли слухи о том, что браку артиста пришел крах. К слову, сама Мария тоже дружит со спортом: в прошлом она – мастер спорта по теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU

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