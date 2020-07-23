«Танцы на костях»: умершую в отеле блогершу Анну Амбарцумян продолжают травить даже после смерти

27-летняя Анна Амбарцумян, тело которой нашли в номере фешенебельного отеля в центре столицы, была известна не столько своими профессиональными успехами - психотерапевта, сексолога и экстрасенса, сколько вызывающим поведением в Сети.

На своей странице в Инстаграме, где за жизнью девушки следили 370 тысяч подписчиков, Анна демонстрировала атрибуты красивой жизни, от которых рябило в глазах, и клеймила мужчин без денег и женщин, которые якобы ей завидовали, высокомерно называя публику «рабами». К сожалению, эта показуха сослужила блогерше плохую службу: ненавидимая при жизни, Анна осталась такой и после смерти. Правило «о покойниках либо хорошо, либо никак» в ее случае не сработало.

Так, в ток-шоу Андрея Малахова, где обсуждались версии загадочной гибели экстрасенса, гости в студии позволили себе не стесняться в выражениях. Покойницу буквально разнесли в пух и прах, пройдясь и по внешности, и по профессиональным качествам, и по моральным.

- Она красавица? Да она страшная, как атомная война! - в запале заявила блогерша Мария Капшукова.

- Аккаунт в Инстаграме у неё накрученный - подписчики без аватарок, нулевая активность, - высказался адвокат Александр Бенхин. - Она обычная содержанка. И все статьи о себе - о том, какая она богатая, знаменитая и вхожа в семью Алисы Фрейндлих - она заказывала сама, превращая антипиар в саморекламу. Мы ведь пробивали - нет у неё ни Бентли, ни квартиры в центре. Думаю, что ее отец от неё отрёкся - так на 99% процентов бывает в армянских семьях, когда дочь портит репутацию главы семьи.

annaambqueen7 За несуразный бред из серии: «Вы же врач-психиатр, почему наряды не скромные и фото в купальнике?» - чёрный список. Рабы и жертвы стереотипов вы, а не Я. Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как Мне угодно.

Впрочем, содержанка - лишь самый мягкий эпитет, которым гости в студии наградили Анну Амбарцумян.

- Да какой она доктор, времени работать у неё не было, - рассудила актриса Рада Радова. - Она - королева постели! Друзья умершей девушки, присутствовавшие в студии, не смогли остановить этот поток брани. А их рассказы об Анне - например, как два года назад она инсценировала собственную смерть ради пиара, вызвали ещё больший шквал критики.

annaambqueen7 Лет 7 назад, когда выложила видео, где отчетливо видно тонкую талию, все лишний раз убедились, что идеальной фигура может быть и без «Фотошопа».

И только Алла Довлатова не стала осуждать покойную.

- Человека больше нет, это боль и утрата для ее семьи. Как бы она себя не вела, она все равно остаётся для своих родителей любимым ребёнком. Я понимаю, что ей очень хотелось популярности любой ценой, но давайте будем добрее, - призвала гостей телеведущая.

Жесткие высказывания «экспертов» шоу не остались без внимания в Сети. Эфир программы на YouTube собрал десятки тысяч просмотров и сотни гневных комментариев. Одни возмущались повышенным вниманием к такой неоднозначной персоне, другие - поведением гостей.

annaambqueen7 Ни грамма косметики, без фильтров. Просто очень счастливая Я. Everything is natural. #annaambqueen #Королева

- Устроили танцы на костях. А каково такое слышать семье девушки, вы не подумали, - комментируют зрители.

Тем временем, официальная версия гибели Анны Амбарцумян ещё не озвучена. Следователи выясняют, что случилось в тот роковой вечер и могла ли блогерша совершить суицид.

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