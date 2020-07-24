Сад бабочек, центр конных традиций и олимпийский музей: новые проекты ВДНХ

Шесть лет назад на ВДНХ началась масштабная реставрация, многие павильоны уже привели в порядок, в них открылись музеи и выставочные пространства. Но это еще далеко не все. «КП» узнала, какие проекты презентуют москвичам в конце 2020 – начале 2021 года.

Сад пяти чувств

В Ландшафтном парке практически построили «Ленту Мебиуса». Гости смогут прогуляться по 300-метровому пешеходному маршруту в виде знака бесконечности. Прогулка будет на высоте восьми метров. Вечером маршрут будет подсвечиваться.

- Вокруг «Ленты Мебиуса» создадим сад пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус). Посетителям ВДНХ разрешат прикасаться к растениям, к иголкам и коре деревьев. В одном месте можно будет услышать шум липы и березы, шелест злаковых трав. Весной здесь будут сладкие ароматы роз и нарциссов. В саду вкусов высадим голубику, крыжовник и смородину, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Открытие: конец 2020 года.

Гости смогут прогуляться по 300-метровому пешеходному маршруту в виде знака бесконечности. Фото: пресс-служба ВДНХ

Сад бабочек

Павильон с красивым названием «Цветоводство и озеленение» ни разу ремонтировали. Полгода назад это сделали, сохранив историческую тематику. В скором времени здесь откроют выставку «Современное цветоводство», которая будет включать интерактивное мультимедийное пространство «Сад бабочек».

В павильоне разместят сады «Четыре сезона». Что это? Пространство с ландшафтными экспозициями и тематическими арт-объектами. В голографическом кинотеатре покажут 3D-шоу об удивительных растениях мира. Здесь же откроется «Дом муравья», в котором разместятся три макета с искусственными муравейниками. Все желающие смогут познакомиться с жизнью насекомых и посетить зону виртуальной реальности.

А еще подготовят историческую выставку, выставочный зал, откроют кафе-оранжерею, лекторий-кинотеатр и школу ландшафтного дизайна.

Открытие: декабрь 2020 год.

Центр национальных конных традиций

Конноспортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» пять лет назад выступил с предложением создать на ВДНХ центр национальных конных традиций (общая площадь 25 400 кв.м.). Проект был одобрен, реализация будет в два этапа.

1 этап. Проведут ремонт исторических павильонов, площадок для выгула лошадей, помещений для хранения корма. Проведут благоустройство территории выводного круга, трибуны будут рассчитаны на 800 человек. Создадут первый в России интерактивный музей лошади. Заработают две конюшни на 72 стойла.

2 этап. Построят крытый манеж (площадь 7800 кв.м). Завершат работы по ремонту павильона, где отроется центр национальных конных традиций.

Открытие: 1 этап - осенью 2020 года, 2 этап — в 2021 году.

Музей Олимпийского комитета России

Павильон «Радиоэлектроника и связь» реставрируют, используя архивные данные и фотографии. Специалисты восстанавливают исторический облик павильона, воссоздают утраченные элементы декора.

Когда реставрация завершится, то здесь разместят музей Олимпийского комитета России. Это будет пять залов. В их числе универсальный, который можно будет использовать для лекций, и зал с зоной буфета. Здесь же будет основная выставка и хранилище экспонатов. На крыше будет потрясающая терраса, где можно будет погулять и сделать необычные фотографии.

Открытие: ремонтно-реставрационные работы завершат в 2020 году.

Когда реставрация завершится, то здесь разместят музей Олимпийского комитета России. Фото: пресс-служба ВДНХ

«Атом» с читальным садом

Семиэтажный павильон «Атом» строят на месте павильона №19. Здесь будут экспозиции о современных достижениях атомной промышленности, образовательные тематические выставки. А еще творческие лаборатории, читальный сад, лекторий и необычное кафе. На крыше павильона откроют ресторан с витражными стеклами.

Открытие: август 2021 год.

Мультимедийный парк «Союзмультфильма»

В июне завершился капитальный ремонт павильона № 7 «Семена» на ВДНХ.

- Отремонтирован фасад, заменили витражное остекление, привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу, на которой растет ель, - рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

В ближайшее время здесь откроется мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», где будут проводить курсы юного мультипликатора, а также показывать мультфильмы на большом экране в кинозале.

Открытие: начало 2021 года.