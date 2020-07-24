Интервью Дегтярева, разработка защиты от COVID-19, туристический кэшбэк и дистанционное образование с 1 сентября

В эфире Радио «Комсомольская правда» круглосуточно звучат новости, репортажи, интервью с экспертами и аудиокниги. Мы специально выкладываем на наш сайт и в мобильное приложение записи лучших программ, чтобы вы могли их послушать в удобное для вас время. И вот что понравилось слушателям больше всего на этой неделе:

1) «Мы здесь не за деньги!» Несмотря на 30-градусную жару, на митинг в Хабаровске вышли тысячи людей

Наш спецкор Владимир Ворсобин улетел в Хабаровск и передаёт оттуда из самой гущи событий (слушать)

2) Михаил Дегтярев: «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!»

Впечатлившись репортажами Ворсобина, свеженазначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сам пригласил нашего спецкора к себе в администрацию и дал первое интервью на хабаровской земле (слушать)

3) Хабаровск: взгляд изнутри. Чего местные ждут от властей?

Протесты на Дальнем Востоке - это не просто за Фургала. В первую очередь - это ответ Москве. Разбираемся, чем живет регион и что так разозлило местных жителей (слушать)

4) «Выбирай сердцем»: почему россияне закрывают глаза на преступления политиков

Еще одна попытка осмыслить то, что происходит в Хабаровске, и понять загадочную русскую душу от режиссера Юрия Грымова и журналиста Олега Лурье (слушать)

5) Георгий Бовт: Азербайджан и Армения воевать не будут. Это все понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами

Внезапно вспыхнувшая «абрикосовая война» в торговых комплексах Москвы показала, что карабахский конфликт не где-то там далеко и нас не касается, а очень даже здесь и может перекинуться на территорию России (слушать)

6) Маргарита Симоньян: Происходящее в США обозначается простой русской фразой «маразм крепчал»

Новости об аресте Фургала и протестах в Хабаровске отодвинули на второй план беспорядки в США. А они на самом деле не кончились. Писатель Владимир Торин говорит с сенатором Алексеем Пушковым и главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, развалят ли США уличные протесты (слушать)

7) Что нужно сделать, чтобы не бояться заболеть COVID-19

Мария Баченина вместе с профессором Светланой Калинченко разбираются, как привести иммунитет в порядок, чтобы перенести коронавирус легко, если вдруг его подхватите (слушать)

8) У Запада истерика: главное - не допустить, чтобы Китай или Россия первыми объявили о создании вакцины от COVID-19

Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от ковида и пытается хотя бы с помощью фейков заглушить новости о российских успехах (слушать)

9) Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, стоит ли ехать в отпуск в центральную Россию, раз уж и границы закрыты, и правительство обещает за это доплатить (слушать)

10) Перейдут ли с 1 сентября школы на дистанционное образование?

Все родительские чаты России переполнены слухами о том, что в правительстве готов секретный указ о переводе с 1 сентября детей на дистанционное образование. Мы нашли тот самый указ и разбираемся с экспертами, что он значит (слушать)