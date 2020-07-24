2020-07-24T11:33:40+03:00
Общество

«Водные жемчужины России» оцифровали и показали всем любителям природы и эко-туризма

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль, посвященный водным объектам страны
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Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"
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Уникальная презентация состоялась в рамках ежегодного кинофестиваля «Gorky fest», проходящем в Нижнем Новгороде. Минприроды России организовало показ фильмов об выдающихся водных объектах России в формате виртуальной реальности.

Для этого на стадионе ЧМ-2018 создали специальную VR-зону, посетители которой могли посетить заповедные уголки страны и увидеть собственными глазами главные водные жемчужины России.

Самое зрелищное повествование рассказывает о Плато Путорана - втором по объему хранилище пресной воды России. Суровый заполярный край, где раскинулась земля столовых гор и бескрайних просторов, водопадов и озёр, не мог оставить равнодушным ни одного любителя родной природы.

Другой знаковый объект - Кардывач, чистейшее озера Кавказского хребта, хранилище чистой воды для Красной Поляны и Адлера, расположенных ниже по течению.

Много интересных открытий сделали и зрители, посмотревшие фильм "Великие пресные воды". Виртуальные туристы отправились в заполярный край, увидели жизнь местных обитателей, прогулялись по одному из крупнейших ледников и познакомились с процессами, дающими жизнь Северным землям.

- Мы пригласили жителей Нижнего Новгорода в удивительное путешествие к далеким территориям, чтобы взглянуть на последние объекты пресной воды, нетронутые человеком. Цикл фильмов "Великие Пресные Воды" в формате 360-градусов переносит зрителя в удивительные места нашей страны. Уникальный формат съемки дарит ощущение присутствия, вызывает яркие эмоции и оставляют впечатления на долгое время, - рассказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды Сергей Будилин.

Участникам просмотров, состоявшихся 22 и 23 июля, при входе вручали спецвыпуск бюллетеня «Вода России», дающего полезные советы по обращению с водой в быту.

На память же зрители получили Путеводитель по самым известным и красивым водным объектам страны, проиллюстрированный фотографиями и снабженный. Он может стать незаменимым атрибутом для всех любителей эко-путешествий, так как рассказывает, как лучше всего добраться до той или иной природной достопримечательности и предлагает широкий выбор вариантов отдыха.

- Книга «Вода России. Современный путеводитель» - первое издание, объединяющее описание самых живописных и экзотичных водных объектов, которыми богата России. Перелистывая страницы, вы отправитесь в путешествие в далекие и удивительные уголки, увидите фантастические пейзажи и познакомитесь с уникальными объектами природы, культуры и истории, - начинается вступление книги словами главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.

Апофеозом фестиваля стали реальные шаги всех любителей природы по уборке берегов водоемов. Волонтёры прошли многокилометровый путь по Гребному каналу и собрали десятки мешков мусора.

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