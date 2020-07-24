Семь фактов в клубе «Химки»: списанные игроки, тренер – угасшая звезда и бюджет в 35 раз меньше «Зенита»

ФК «Химки» - главный сюрприз этого безумного сезона. Клуб ФНЛ, не играя в чемпионате, умудрился добраться до финала Кубка России. 25 июля команда из Подмосковья постарается сотворить еще одну сенсацию и дать бой мощнейшему «Зениту». «КП» - о том, что надо знать о ФК «Химки», чтобы смотреть последний матч сезона было еще интереснее.

1. «Химки» - это команда «сбитых летчиков»

Сюда сваливаются те, кто когда-то подавал надежды в Премьер-лиге, но не выдержал испытания. Среди них Аршак Корян – ему прочили стать лидером «Локомотива», а он сначала чуть не стух в «молодежке», а потом - в аренде в дубле голландского «Виттеса». Но теперь зажигает в «Химках» на правом фланге атаки. Вратарь Дмитрий Хомич собирался защищать ворота московского «Спартака», а потом пошел по маленьким клубам, пока не оказался в «Химках». Полузащитник Илья Кухарчук в свое время играл в молодежной сборной страны вместе со Смоловым и Шатовым. А потом не выдержал конкуренцию в «Рубине» и поехал скитаться по России.

Вратарь «Химок» Дмитрий Хомич. Фото: официальный сайт fckhimki.com

2. Главная звезда «Химок» - Владимир Дядюн. Вы его наверняка помните. Форвард играл в «Рубине» и в «Динамо», и даже вызывался в сборную России. Но потом практически пропал с радаров. Было полное ощущение, что Дядюн уже распрощался с карьерой. Но оказывается в свои 32 года он еще способен забивать – 7 голов в 21 матче за «Химки».

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн. Фото: официальный сайт fckhimki.com

3. У тренера Сергея Юрана этот финал - главный шанс в карьере. Юран – один из самых ярких нападающих страны в 1990-х. Начинал в киевском «Динамо», феерил в Португалии за «Бенфику» и «Порту», отметился в «Спартаке», Англии и Австрии, играл за три сборные – СССР, СНГ и России… А вот тренерская карьера не заладилась: возглавлял заштатные команды вроде «Локомотива» из Астаны или ФК «Зоркий» из Красногорска. Нынешний финал – самый большой шанс Юрана в тренерской карьере.

Главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран. Фото: официальный сайт fckhimki.com

4. Бюджет «Химок» - менее 400 млн рублей в год. «Зенит» тратит более 14 млрд рублей в год. То есть фаворит богаче в 35 раз. Рыночная стоимость игроков «Химок» оценивается в 7,78 млн евро, состав «Зенита» - в 165 млн. Делайте выводы.

5. В финале против «Химок» будут болеть «Динамо»

От результата финального матча зависит распределение мест в еврокубках. Согласно регламенту победитель Кубка России имеет право выступить сразу в группе Лиги Европы. Но если трофей возьмет «Зенит», который так и так играет в Лиге чемпионов, освободившееся место в Европе отходит 6-й команде чемпионата. А это «Динамо». Так же будут рады ЦСКА и «Ростов» - им придется меньше играть квалификационных матчей в Лиге Европы.

6. ФК «Химки» не хотели выходить в Премьер-лигу, но пришлось. Зимой клуб взял курс на экономию, выгнал успешного тренера и объявил, что не будет бороться за выход в Премьер-лигу. Но вмешался коронавирус. «Химки» не успели упасть в турнирной таблице ниже второго места, и их буквально на аркане затащили в РПЛ.

7. «Спартак» обещал поделиться с «Химками» игроками. А может быть даже и деньгами. Фактически красно-белые на следующий сезон создают себе фарм-клуб в Премьер-лиге, куда в аренду отдадут нескольких своих футболистов. Болельщики других клубов считают, что таким образом «Спартак» приобретет себе 6 очков в чемпионате – за две гарантированные победы над «Химками». Но ту же технологию использовал «Зенит» с клубами-сателлитами «Оренбург» и «Сочи».