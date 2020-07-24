В России запрещена деятельность Фонда "Свободная Россия" и "Всемирного Конгресса Украинцев"

Московский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Фонда "Свободная Россия" (США) и "Всемирного Конгресса Украинцев" (Канада), отклонил их и оставил в силе решения Тверского районного суда г. Москвы от 25 декабря 2019 года и 11 марта 2020 года о признании законными решений Генпрокуратуры России.

Напомним, в 2019 году в Генпрокуратуре России были приняты решения о признании нежелательной на территории нашей страны деятельность зарубежных организаций Free RussiaFoundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия") (США) (далее – фонд) и Ukrainian World Congress ("Всемирный Конгресс Украинцев") (Канада) (далее – конгресс).

Не соглашаясь с данными решениями Генпрокуратуры, представители фонда и конгресса обратились в Тверской суд с административными исковыми заявлениями о признании их незаконными.

Однако, по результатам рассмотрения дел Тверским районным судом от 25 декабря 2019 года и 11 марта 2020 года, соответственно, в удовлетворении исковых требований было отказано. Не устояли их жалобы и на заседании Мосгорсуда.