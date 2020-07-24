Как наш истребитель отогнал воздушного разведчика США от российской границы

В последние годы самолеты ВВС США и других стран НАТО особенно активно «прощупывают» состояние охраны воздушных границ России. По данным Минобороны РФ, количество разведывательных полетов «лазутчиков» у наших поднебесных кордонов за последние 6 лет возросло в 5 раз. Особенно часто они появляются над Черным морем.

Когда же наши истребители дежурных сил ПВО вылетают навстречу «супостатам» и плотно сопровождают их до тех пор, пока они не уберутся вон подальше от наших границ, нередко бывает так, что иностранные пилоты жалуются на «опасное» поведение российских воздушных часовых. Особенно на то, что они якобы «недопустимо близко» маневрируют вокруг их машин.

Минобороны России уже много раз заявляло, что все делается в рамках общепринятых правил поведения в международном воздушном пространстве, но лживые и провокационные обвинения не прекращаются. Ну а чтобы «заткнуть рот» нервным зарубежным брехунам, командование Воздушно-космических сил РФ приказало нашим пилотам снимать встречи с иностранцами в воздухе на видео. Что и делается. Против документальной съемки не попрешь.

Вот и на днях во избежание лживых обвинений со стороны «непрошенных гостей» Минобороны России показало кадры перехвата приближавшегося к нашим границам американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon. Этот самолет США держал курс к границам России в Черном море. А ему навстречу был поднят истребитель Су-27. После этого Р-8А Poseidon развернулся в другую сторону. Нарушения российской госграницы в ходе инцидента не произошло.

Опубликованы кадры перехвата Су-27 ВКС РФ американского самолета-разведчика над Черным морем.

Здесь важно обратить внимание на одну очень важную деталь. В некоторых наших СМИ говорится о «перехвате» нашим самолетом американского разведчика. Специалисты же ВВС говорят, что это была всего лишь «идентификация» иностранного самолета, который был вынужден был сменить курс и отвернуть от нашей границы при появлении Су-27. А перехват, по строгому счету, - это еще и принуждение иностранного самолета к посадке на тот аэродром, который будет указан нашим истребителем. Чего в данном случае не произошло.

Похоже, что Р-8А Poseidon отрабатывал одну из задач над Черным морем во время проходящих там сейчас учений НАТО и Украины Sea Breeze. Ну российский Черноморский флот еще раз показал, что он бдительно стоит на страже воздушных и морских границ России.