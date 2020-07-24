2020-07-24T12:58:38+03:00
Политика

«Я - русский. И говорить это не стыдно». В Госдуме объяснили, зачем в паспорт России возвращать графу «национальность»

Разбираемся, не приведёт ли это к национальным конфликтам
Роман ГОЛОВАНОВ
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В российских паспортах может вернуться графа «национальность».В российских паспортах может вернуться графа «национальность».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В российских паспортах может вернуться графа «национальность». С такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уже направил обращение главе Минюста.

- Я просто прочитал, что в Конституции мы – многонациональный народ. Народ многонациональный, а национальности нет, - сказал «КП» Милонов. - И для того чтобы окончательно не исчезли с лица нашей страны малые народы, сохранению которых государство уделяет такое большое значение (малые народы Севера, Сибири, финно-угорские народы), это может быть хорошим таким культурным толчком к развитию движения за сохранение языков малочисленных коренных народов севера, северо-запада, юга.

Депутат уверен, что никакой национальной вражды из-за его предложения не начнётся.

- Это никакой национальной вражды не может вызвать?

- Какая может быть национальная вражда, если у нас изначально государство не унитарное, то есть у нас не Украина, где все должны быть украинцами. Что же плохого, если ненцы скажут, что они ненцы? Это же не обязательная графа, это не как в Советском Союзе, когда демократы боялись этой графы, как черт ладана. Это такое пожелание, - отметил он.

Милонов уверен, что никто не испугается нововведения.

- Нет, никто не испугается, ни один нормальный человек не испугается, я уверен. Русский может с гордостью писать, что я русский. У нас вон ребята футболки покупают «Я – русский. Русский – значит трезвый». А что в этом постыдного? Очень интересно, что многие не очень большие, но активные народы, они свою национальность не скрывают. Например, ирландцы в Америке или другие народы всегда говорят, что мы ходим в свою религиозную организацию, у нас свои национальные праздники. А если напишут, что ты русский, аварец, что, это автоматически означает, что ты националист? При чем здесь национализм и культура? - объяснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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