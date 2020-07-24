В ночь убийства невесты в Москве в соседнем доме изнасиловали несовершеннолетнюю студентку

В полицию обратилась несовершеннолетняя Кристина П.* Девушка рассказала оперативникам страшное - 19 июля ее одурманили неизвестными веществами и изнасиловали несколько человек.

Все началось еще в обед выходного дня, когда 17-летняя Кристина отдыхала в кафе со своим товарищем Алексеем С.* Молодые люди выпивали и болтали о пустяках, как вдруг студентка почувствовала себя плохо. У Кристины закружилась голова, и она потеряла сознание. Очнувшись, девушка поняла, что раздета, а на ней лежит мужчина - тот самый «друг» из кафе, который против ее воли занимается с ней сексом. Девушка пыталась сопротивляться, но насильник был не один. Вместе с еще одним мужчиной они продолжили издеваться над несовершеннолетней Кристиной, избивали ее и насиловали.

Когда девушке наконец удалось вырваться от своих мучителей, она позвонила родным и попросила вызвать полицию.

«В полицию поступила информация о групповом изнасиловании 17-летней студентки первого курса одного из московских колледжей. По горячим следам были задержаны двое мужчин - 26-летний знакомый пострадавшей Алексей С.* и его товарищ Сергей В.* Оба насильника полностью изобличены в совершении данного преступления и задержаны», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет ведет дальнейшее расследование и устанавливает все детали и подробности случившегося.

Стоит отметить, что это ужасное преступление произошло в соседнем доме от места, где в тот же день убили 26-летнюю Марину, которая вскоре должна была выйти замуж. Когда полицейские приезжали по адресу в дом, где произошло изнасилование - они еще не знали, что буквально в сотне метров от них находится тело. Убитую невесту обнаружили только через день в квартире, где она проживала со своим женихом. После случившегося мужчина подался в бега, сейчас он главный подозреваемый в убийстве девушки.

* - имена изменены.