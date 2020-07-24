2020-07-24T13:57:52+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова показала упражнение с мячом

Балерина умеет удивлять
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова много времени уделяет физическим нагрузкамАнастасия Волочкова много времени уделяет физическим нагрузкамФото: Из личного архива
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Анастасия Волочкова с малых лет привыкла трудиться. Балерина не раз рассказывала поклонникам о том, как труден был ее путь к славе и на какие жертвы она шла ради достижения результата. За плечами танцовщицы - лучшие сцены мира. Но даже после того, как Анастасия ушла из балета, она продолжает поддерживать себя в форме.

Анастасия Волочкова много времени уделяет физическим нагрузкам. Сейчас ее блогу позавидует любой фитнес-тренер. Звезда публикует видео своих тренировок и рассказывает, как поддерживает себя в форме.

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Прекрасное упражнение на мышцы пресса
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Так, в одном из роликов Волочкова тренируется с мячом. "Прекрасное упражнение на мышцы пресса.", - подписала артистка. Поставив руки на пол, а ноги - на мяч, Настя делает перекатывающие движения. При этом спина должна оставаться идеально ровной.

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Шпагаттини... На коне
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Еще одно упражнение - мельница ногами на тренажере. "Поддерживать тело и мышцы в форме крайне необходимо. Даже из уважения к себе. После занятия и репетиции в балетном зале я обычно догоночку делаю фитнесом. Тренажеры я использую по-своему. Но важен результат. А растяжку, выработанную многолетним ежедневным трудом с детства, я поддерживаю ежедневно, используя для этого любые возможности", - рассказала звезда.

По ее словам, форму поддерживать непросто. "Но я всех хочу призвать использовать любую возможность, чтобы давать организму и мышцам нагрузку. В любом случае, когда ее не достаточно, позвоночник испытывает дискомфорт. Мне очень помогает растяжка позвоночника и прокатывание его с помощью ролла", - делилась балерина.

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Мне очень помогает растяжка позвоночника
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Помимо фитнеса Волочкова с недавних пор увлекается конным спортом. Анастасия рассказала, что возлюбленный подарил ей коня. "Мой тренер по конному спорту - настоящий профессиональный спортсмен! Мы подружились. Она мастер своего дела и невероятно светлый человек! Каждая моя встреча с ней на тренировках - праздник!", - делилась знаменитость.

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Эффективное упражнение на растяжку
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Она делает свои фирменные шпагаты прямо верхом. "Я очень люблю лошадей. И вроде в седле держусь уверенно. Шпагаттини... На коне", - хвасталась Настя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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