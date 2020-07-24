В Москве в один день умерли 88-летние супруги

В полицию обратилась 57-летняя москвичка Ирина П.* Встревоженная женщина попросила оперативников помочь разыскать ее пожилых родителей, которые уже неделю не выходят на связь. Прибывшие по адресу проживания семейной пары полицейские приняли решение вскрыть запертую в квартиру дверь. Внутри были обнаружены тела пожилых супругов, скончавшихся неделю назад.

«При вскрытии квартиры на Пятницком шоссе были обнаружены тела 88-летних Петра и Аллы П.* Каких-либо признаков насильственной смерти на телах супругов обнаружено не было. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Пожилая пара скончалась в один день около недели назад», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Точную причину смерти оперативники установят после судмедэкспертизы. В настоящее время полиция проводит проверку по факту скоропостижной смерти пожилой семейной пары.

*имена изменены