2020-07-24T14:31:06+03:00
Экономика

Центробанк снова обновил минимум по ключевой ставке

Она опустилась еще на четверть процентных пункта - до 4,25% годовых
Евгений БЕЛЯКОВ
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Центробанк Российской ФедерацииЦентробанк Российской ФедерацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу состоялось очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. На нем снова приняли решение опустить ключевую ставку - с 4,5% до 4,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков («КП» писала об этом).

Напомним, в июне регулятор удивил многих, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5%. Такой щедрости от него не ждали. Но в период пандемии такой шаг был оправдан. Во-первых, давление на инфляцию было минимальным из-за резкого сжатия спроса. Во-вторых, низкая ключевая ставка уменьшает стоимость заемных средств. Это дает экономике дополнительный стимул для роста.

Сейчас в ЦБ считают, что более мягкая денежно-кредитная политика важнее для экономики, чем сдерживание инфляции.

- Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с экономическими эффектами ограничений. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7 – 4,2% в 2020 году, - рассказали в пресс-службе Центробанка.

При этом более низкая ключевая ставка обычно влияет на курс рубля. Но и здесь нынешнее решение вряд ли негативно отразится на курсе нашей валюты, считают в ЦБ.

- Произошедшее с апреля укрепление рубля во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное влияние валютного курса на потребительские цены, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 18 сентября этого года. Правда, большинство аналитиков считают, что ставка уже практически достигла минимума. Если она и опустится в будущем, то не ниже 4% годовых.

КСТАТИ

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Ключевая ставка сейчас находится на рекордно низком уровне за всю историю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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