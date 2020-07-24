2020-07-24T14:07:57+03:00
Экономика

Банк ПСБ развивает сотрудничество с Чувашией

Главная цель - поддержка развития экономики республики
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Руководители бизнес-блоков Банка ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов на днях посетили с рабочим визитом Чувашскую Республику. Как сообщают в пресс-службе банка, центральной повесткой визита стало совещание с врио главы республики Олегом Николаевым

Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии в рамках поддержки развития экономики республики. Кроме того, участие во встрече принял Анатолий Аксаков, председатель совета банковской ассоциации «Россия» и глава комитета по финансовому рынку Госдумы.

Во время визита Олег Минаев и Сергей Платонов посетили крупнейшие градообразующие предприятия региона. А затем вместе с и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергеем Лекаревым, генеральным директором ООО «МИГ «КТЗ» Андреем Водопьяновым и главой «ПК «Промтрактор» Александром Титовым обсудили сферы взаимодействия банка и концерна, а также возможности финансирования его проектов.

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