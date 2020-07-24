Возобновление международного авиасообщения: улететь на отдых в Турцию можно уже 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение – после перерыва в четыре с лишним месяца, связанного с пандемией COVID-19. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. А вице-премьер Татьяна Голикова назвала список стран, куда снова будут летать самолеты:
Турция. С 1 августа – в Анкару и Стамбул, с 10 августа – на пляжные курорты, в Анталью, Даламан и Бодрум.
Великобритания – Лондон.
Танзания – остров Занзибар.
Отпускникам из этой тройки, конечно, интереснее всего Турция.
- Пока непонятно, возобновятся только регулярные рейсы, или чартерные тоже будут возможны. Ждем разъяснений, - прокомментировала “КП” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.
Купить тур в страну кебабов и лукумов можно хоть сейчас, туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа с перелетом со стыковкой в Стамбуле, дальше – уже с прямыми рейсами на курорты.
- Туры в Турцию доступны в нашей системе бронирования. Цены посчитаны с учетом перелета через Стамбул, поэтому готовы отправлять отпускников с 1 августа, - порадовала руководитель отдела по связям с общественностью TUI Россия Ольга Иванова.
Из России рейсы пока разрешены с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Турция же, напомним, готова принимать гостей из России без всяких карантинов и справок об отсутствии коронавируса. Возможно лишь выборочное тестирование на ковид по прилету.
Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.
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ИСТОЧНИК KP.RU