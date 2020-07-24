«Диктант Победы» пройдет на крупных предприятиях, в этнопарках и в заповедниках

«Диктант Победы» в 2020 году запланирован на 3 сентября: памятная акция, приуроченная к 75-летию окончания Великой Отечественной войны в этом году пройдет особенно масштабно. Площадки для ее проведения откроются не только в России, но и за рубежом, в 75 странах мира (число государств-участников было специально увеличено до этой символической цифры).

На сегодняшний день в оргкомитет «Диктанта Победы» поступили более 6,5 тысяч заявок, и их количество до сентября будет только расти. По словам координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, список мест, где можно будет написать «Диктант Победы», увеличится примерно до 7500 площадок.

- Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции, - отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Площадки для проведения диктанта появятся в каждом населенном пункте нашей страны, где живет более 5 тысяч человек. Присоединиться к «Диктанту Победы» уже выразили желание крупные промышленные предприятия, в том числе расположенные в городах трудовой доблести. Именно они в годы войны снабжали фронт боеприпасами, военной техникой и другой необходимой продукцией. В проекте также принимают участие Министерство обороны РФ, МВД и Росгвардия: они проведут «Диктант Победы» для военных частей, учащихся профильных образовательных учреждений и для служащих на военных объектах, в том числе за рубежом. К партнерам акции присоединилось и Российское географическое общество. По его инициативе в число мест проведения диктанта войдут 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках России.

Всего, по расчетам организаторов, в «Диктанте Победы» в 2020 году примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения, в прошлом году его писали 105 тысяч человек на 1373 площадках. Еще 48 тысяч участников прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн.

Александр Хинштейн также рассказал, что в этом году будет изменен формат теста. Число вопросов увеличится: вместо 20 их будет 25. Пять дополнительных вопросов разрабатываются специально для тех территорий, где проводится «Диктант Победы». Они будут связаны с военной историей конкретного региона России или зарубежного государства. Уже сейчас можно начинать подготовку к диктанту: предварительные онлайн-тесты появятся на сайте акции диктантпобеды.рф. Один из тестов, содержащий 9 вопросов, уже опубликован на портале. Задания для него разрабатывал Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

- Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы», - отметил Александр Хинштейн. - Пока это только первый из серии тестов - все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно - зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы.

Принять участие в «Диктанте Победы» может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Всем, кто успешно зарегистрировался, вручается электронный диплом участника «Диктанта Победы». Для выпускников школ участие в акции станет дополнительным бонусом: по договоренности с Минпросвещения хорошие результаты теста буду учитываться при поступлении в вузы.