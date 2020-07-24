2020-07-24T15:06:28+03:00
В мире

ФБР все-таки следило за Трампом в прошлую предвыборную кампанию

Документы, попавшие в руки журналистов, могут спровоцировать новый скандал
Алексей ОСИПОВ
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ФБР все-таки следило за Трампом и его командойФБР все-таки следило за Трампом и его командойФото: REUTERS
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Журналисты The New York Times заявили, что располагают документами, которые могут спровоцировать в США скандал, который станет «новым Уотергейтом».

Документы подтверждают, что ФБР все-таки следило за Трампом и его командой, когда будущий президент США участвовал в прошлой президентской кампании.

По протоколу, ФБР проводит брифинги для основных кандидатов в президенты США, в ходе которых знакомит их с текущей ситуацией в стране и мире.

Один из таких брифингов в 2016 году провел агент ФБР Джозеф Пьена, который не предупредил Трампа, что параллельно собирает информацию о нем и его штабе в рамках ведшегося тогда расследования о связях Трампа с Россией.

Как известно, то расследование закончилось ничем, и спецпрокурор Мюллер, ведший дело, официально объявил несостоятельными вышеупомянутые обвинения против Трампа.

До последнего момента ФБР отрицало, что когда-либо следило за Трампом и его сторонниками. Лишь в 2018 году оно подтвердило, что прослушивало телефон политтехнолога Картера Пейджа, работавшего на Трампа. Тогда у бюро вызвали подозрение поездки Пейджа в Москву.

В том же году республиканцы обвиняли демократов в том, что они попытались скрыть имевшийся у них доклад о слежке ФБР за Трампом. Тогда все считали, что если обвинения подтвердятся, то скандал может разрастись до размеров «Уотергейтского дела».

ИСТОЧНИК KP.RU

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