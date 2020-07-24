Пять миллиардов на жилье для молодых семей с детьми: кому именно помогут

На жилье для молодых семей с детьми, и прежде всего многодетных, будет дополнительно выделено до конца года 5 млрд рублей. Об этом заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. Он также пояснил, что речь идет о компенсации таким семьям 35% стоимости покупаемого жилья.

-Подписано постановление Правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки, - сообщил глава кабмина.

Что имеется в виду и кому радоваться? Деньги пойдут тем, кто подпадает под условия уже не первый год действующей программы для молодых семей, по которой они могут получить субсидию для покупки жилья: до 30% от расчетной стоимости будущей квартиры — для семей без детей, до 35% - для семей с детьми. Речь идет прежде всего именно о второй категории — семьях с детьми.

У программы есть ряд жестких условий.

- И мужу, и жене должно быть не больше 35 лет (было предложение считать «молодыми» тех, кому нет 40, - но пока все остается по-прежнему).

- Брак должен быть официальным. Но неполная семья (например, женщина с ребенком) тоже может участвовать в программе.

- Молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть либо не иметь вообще никакого жилища, либо площадь помещения, в котором они проживают, должна быть меньше определенной, установленной для конкретного региона, нормы на человека. Тут все достаточно сложно — детали нужно уточнять в своем городе или районе.

- При этом у семьи должны быть деньги на покупку жилища — субсидия-то покрывает только часть его стоимости. Либо стабильный доход, позволяющий взять ипотеку.

К программе уже было много нареканий, в том числе со стороны Счетной палаты, ее признавали неэффективной. Молодым семьям во многих регионах годами приходится стоять в очереди на субсидию. За это время молодая семья успевает уже перестать быть молодой. И другая проблема — субсидия выделяется, исходя не из реальной стоимости квартиры, а из «расчетной». Для региона устанавливается «нормативная» стоимость квадратного метра жилья эконом-класса, вот по этим нормам и выдаются субсидии. В итоге нередко более-менее подходящее реальное жилье оказывается дороже, чем это привиделось рассчитывавшим нормативы чиновникам. Новым постановлением рамки этих норм частично расширяются — с тем, чтобы семьи с детьми могли купить не только самое-самое дешевое жилье. На что и выделяются дополнительные деньги. Кроме того, субсидию можно будет использовать на рефинансирование уже взятой ипотеки. Но, как говорят эксперты, надо еще посмотреть, как будут работать новшества на практике. Ведь менее запутанной сама по себе система выделения субсидий не стала.