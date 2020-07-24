Спрос на авиабилеты в Турцию вырос в 3 раза, в Танзанию – в 70 раз

Новость о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа российские путешественники восприняли как долгожданную и радостную. И тут же бросились искать авиабилеты за границу в интернете. Если не сразу покупать, то прицениваться.

Причем во все три страны, куда с 1 августа снова будут летать самолеты. А лидер по росту популярности... нет, не Турция. Танзания!

- В первый час после заявления Михаила Мишустина о возобновлении авиасообщения количество поисковых запросов на авиабилеты в Турцию выросло в 3 раза, в Великобританию – почти в 5 раз, в Танзанию – в 70 раз, - поделился с “КП” свежими данными PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Что это значит? В экзотическую африканскую Танзанию туристы стремятся больше, чем в Турцию? Нет, конечно. Речь не об абсолютных цифрах, а о сравнении с количеством запросов в течение предыдущей недели. Настойчивые слухи об открытии турецких курортов ходили весь июль. И “Аэрофлот”, и “Турецкие авиалинии” давно уже открыли бронирование авиабилетов на вылеты после 1 августа. Да и любители пляжного отдыха уже очень ждали, когда можно будет отправиться в Анталью и Фетхие. И на билеты, соответственно, посматривали. А про Танзанию никто и думать не думал.

Сколько стоят авиабилеты?

В Стамбул из Москвы – от 23 480 рублей за перелет туда-обратно.

В Лондон – от 22 910 рублей.

В Танзанию, на Занзибар – от 115 тысяч рублей, и прямых рейсов на данный момент нет.

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