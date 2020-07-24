В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Много ли россиян откладывают деньги на пенсию? Считанные проценты. Хотя, в западных странах подавляющее большинство людей откладывают на безбедную старость смолоду. И государство, и участники рынка пенсионных накоплений заинтересованы в развитии отрасли. Именно поэтому Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк письмо с предложением ввести отдельный налоговый вычет: граждане, решившие самостоятельно откладывать сбережения на старость, получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей (с лимита 400 тыс. рублей). Авторы предложения считают, что эта мера может стать «мощным стимулом» для населения добровольно копить деньги.

Нынешние финансовые стимулы, в частности, социальный налоговый вычет, не мотивируют россиян к накопительству.

«Действующий сейчас лимит в 120 тысяч не менялся уже 10 лет и просто не соответствует потребностям наших граждан. Он недостаточно мотивирует копить на пенсию. Данный вычет состоит из четырех компонентов – медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение», - пояснила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ).

Эксперт говорит, что при этом медицина и образование выбирают практически всю долю. Кроме того, пенсионное страхование - это длительный и прогнозируемый с точки зрения расходов вид страхования, и смешение вычета, например, с непрогнозируемыми медицинскими расходами нелогично. Выделение отдельного вычета – оправданный и давно назревший шаг.

«Мы всецело поддерживаем инициативу ввести отдельный налоговый вычет для граждан, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию, - отмечает Лариса Горчаковская. - Предлагаемые меры не только станут стимулом для людей делать взносы ежегодно, но и привлекут на рынок новых клиентов. Значит, граждане станут ответственнее подходить к формированию пенсии. Это даст людям уверенность в завтрашнем дне и увеличит горизонт планирования на много лет вперед».

Причем, параметры предложения, судя по всему, выбраны не случайно: 400 тыс. рублей - максимальная планкой для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение этой меры позволило в последнее время дать толчок к росту инвестиций в этот инструмент. За три года количество открытых гражданами ИИС увеличилось в 10 раз — с 200 тыс. почти до 2 млн (данные Мосбиржи за май 2020-го). Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для инвесторов в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

Центробанк письмо с предложением негосударственных пенсионных фондов получило.

«При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации, - цитирует РБК комментарий представителя ЦБ. - С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России».

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