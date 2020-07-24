Что ждать России от торгово-дипломатических войн Китая и США

Госдеп наложил на Россию санкции и попросил её помощи в борьбе с Китаем

Интернет-шутники в таких случаях говорят: «Привет, биполярочка». Имея ввиду, что вчера ты говорил одно, а сегодня — прямо противоположное.

Полторы недели назад, 15 июля, госсекретарь США Майк Помпео с помпой анонсировал новые меры против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2» (будут поставлять наше голубое топливо в ФРГ и Турцию соответственно). Прямо так и сказал российским и зарубежным инвесторам:

— Убирайтесь [из этих проектов] сейчас, или вы идёте на риск, — тут Помпео прямо намекал на попадание в стоп-листы с заморозкой активов и другими санкциями для международных компаний, дерзнувших предлагать альтернативу единственно правильному газу — американскому.

Госсекретарь США Майк Помпео с помпой анонсировал новые меры против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2»Фото: REUTERS

Проходит 8 дней, госсекретарь Помпео общается с народом в Библиотеке им. Никсона. И говорит:

— Я думаю, есть такая возможность [привлечь Россию к противостоянию США и Китая]. Если мы будем работать с Россией, то, уверен, сможем упрочить мир. Думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для США, но и для всей земли.

Что же произошло между двумя этими датами? 22 июля США закрыли консульство Китая в своём четвёртом по величине городе, Хьюстоне, дав азиатским дипломатам 72 часа на убытие. За якобы «шпионаж». В ответ КНР потребовала немедленно закрыть американское генконсульство США в Чэнду — фабричном центре на юге Китая, где многие американские фирмы раньше размещали заказы на промышленное производство.

«Раньше» — потому что Трамп весь свой срок повторяет: Китай-де обманывает США в международной торговле. В лучшие (хотя для кого-то, скорее, худшие) обамовские годы Америка экспортировала в Поднебесную товаров на 300 млрд. долларов меньше, чем сама закупала там. То есть эти деньги просто перекачивались из экономики «лидера свободного мира», как именуют себя Штаты, в карманы китайских капиталистических коммунистов.

Отсюда и сыр-бор, вернее, нынешняя таможенная война Вашингтона против Пекина. В ходе которой, например, Госдеп внезапно озаботился «нарушениями прав человека в Гонконге», а сейчас грозит внести в санкционные списки всех членов Компартии КНР — почти 90 млн. человек.

Но идти на войну со второй (а по некоторым оценкам, и первой) экономикой мира в одиночку, — слишком круто даже для США. Вот второпях и сколачивают антикитайский пояс. Переносят, например, свои производства из КНР в Индию, с которой у Поднебесной отношения традиционно сложные.

Ну и, конечно, делают реверансы в сторону России. Вступите, мол, в ряды Свободного Мира, прекратите поставлять в Китай нефть и газ по доступным ценам, а мы… Кто сказал «снимем санкции»? Помилуйте, их же Конгресс вводил, а не президент, какой с нас-то спрос?

Видимо, американские партнёры надеются, что, как во времена Горбачёва, мы согласимся примкнуть к ним — под устные гарантии «не расширять НАТО на Восток и учитывать интересы Москвы». Вот такие простые ребята американцы.

А России и делать-то ничего не надо! Просто ждать, кто в новой холодной войне победит — и примкнуть к нему, собрав сливки. Видимо, это такая награда нашей стране за то, что, не щадя живота своего, она стоит за традиционные ценности.

МНЕНИЕ

Александр БОЛГОВ

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