2020-07-24T16:25:16+03:00
Туризм

Каким будет спрос на отдых в Турции после возобновления авиасообщения

Российские авиакомпании с 1 августа начинают летать в Стамбул, с 10 августа – на турецкие курорты
Юлия СМИРНОВА
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Фото: Сергей Бобылев/ТАССФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Пока – с тремя странами, в их числе и Турция, самый популярный зарубежный курорт. В прошлом году там провели отпуск 7 миллионов наших соотечественников.

Анна Подгорная, генеральный директор туроператора “Пегас Туристик”, рассказала “КП”, когда снова можно будет позагорать на пляжах Антальи и Мармариса и каким будет спрос на турецкие каникулы сразу после начала полетов:

- С 1 августа открывается воздушное сообщение только с двумя аэропортам Турции – Анкарой и Стамбулом. Это не курортные направления, туда мы туры не организуем. Полеты в Анталью, Бодрум и Даламан будет возможны с 10 августа. Сейчас нам важно понять, на базе каких рейсов будет возможно формирование туров – только регулярных либо и чартерных тоже. Пока ждем разъяснений. В Турции же гостей из России ждут, с турецкой стороны никаких препятствий нет.

Каким будет спрос в Турцию? Не думаю, что он будет взрывным. Но, безусловно, хорошим. Это обусловлено в том числе и тем, что на российских южных курортах – в Сочи, Анапе, Геленджике, Крыму – спрос уже превысил предложение. Но интерес к Турции не означает, что просядут бронирования на российских курортах. Совершенно не ознает! Туристов хватит и на наши, курорты, и на турецкие. Да и не только на курорты, но и на экскурсионные программы. Спрос на отдых в России уже не снизится.

Регулярные рейсы в Турцию авиакомании готовы оперативно восстановить в своем расписании. “Аэрофлот” объявил, что будет летать в Стамбул с 1 августа. “Победа” с 1 августа запускает полеты в Стамбул, с 10 августа – в Антаью и Аланью. Azur Air с 10 августа готова доставить в Анталью, Бодрум и Даламан.

Только на регулярных рейсах на турецкие курорты смогут слетать 30 – 40% отдыхающих – по сравнению с тем, если разрешат и регулярку, и чартеры. Такой прогноз дал коммерческий директор “Интуриста” Сергей Толчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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