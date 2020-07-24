Сезон должен завершиться логично. Есть ли у "Химок" шансы против "Зенита" в финале Кубка России

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге пройдет финальный матч Кубка России сезона 2019/2020 годов. В бесконечно долгом чемпионате была точка поставлена тремя днями ранее, а сейчас же - вообще во всем сезоне. "Зенит" разыграет с "дебютантами" Премьер-Лиги, подмосковными "Химками" последний трофей.

Согласно коэффициентам букмекеров, шансы питерской команды на успех - почти в 14 раз больше, чем у химчан. Однако же и эта команда не так проста, как кажется. Не так давно в Екатеринбург "Химки" поехали после нескольких месяцев без тренировок на игру с "Уралом". И прямо в первом же тайме команда Сергея Юрана забила три гола крепкому клубу из Екатеринбурга.

Сыграет ли "фартовая" арена за химчан еще раз? Сложно это брать в расчет. За подмосковный клуб может сыграть только запредельный настрой и детальный разбор соперника. У "Зенита" - все козыри, и они едут в Екатеринбург фаворитами. Но "Химки" в прошлом сезоне чемпионата ФНЛ показали невероятный футбол и вышли в Премьер-Лигу с очень симпатичным составом.

Так что для химчан ставки на игру с "Зенитом" - запредельные. Они могут в случае победы не только "сдать тест" на Премьер-Лигу, но и сразу же шагнуть в еврокубки. Поэтому эта игра будет интересна химчанам. Тем более, что несколько дней назад был закрыт вопрос - "Химки" объявили, что будут играть в элитном дивизионе российского футбола, сразу же прикрыв все слухи.

Тем не менее, объективно, сейчас "Зенит" выглядит лучше. А "Химки" могут показать зубы. И как итог - получить почетное звание финалиста, дав дорогу в Лигу Европы московскому "Динамо".

Прогноз на матч финала Кубка России Зенит - Химки: победа Зенита с разницей в два гола.