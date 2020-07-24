Геннадий Онищенко - по телефону с Донбасса: Более двух тысяч выпускников донецких вузов получили дипломы российского образца

В пятницу, 24 июля, в Донецк прибыл академик РАН Геннадий Онищенко, который, кстати, уже более года является президентом Землячества донбассовцев в Москве. (Прежде на этом общественном посту был Иосиф Кобзон.) Несколько часов назад мне удалось связаться с Геннадием Григорьевичем по телефону...

- ...Алло! Здравствуйте! Как проходит ваш визит в борющийся Донбасс?

- Донбасс не борется. Донбасс развивается и идет своим путем. Борьба – это для слабых.

- Так вы же сами, Геннадий Григорьевич, спортивной борьбой занимались, когда учились в Донецком университете!

- Я занимался вообще-то тяжелой атлетикой.

- Скажите, вам уже удалось вручить дипломы российского образца выпускникам донецких вузов?

- Да, документы об окончании вручены в торжественной обстановке. Был глава ДНР Денис Пушилин, были заместитель председателя правительства республики, который курирует образование и науку, ректоры вузов.

А, самое главное, наша гордость – отличники медицинского университета, классического и строительного.

И, конечно же, не обошлось без университета торговли.

- Сколько всего дипломов вручено?

- Порядка 200 дипломов - красных - мы вручили только отличникам. А так, всего, более 2-х тысяч выпускников получают в этом году дипломы с Гербом России на обложке.

Это - не только знак, оценка знаний, полученных молодыми людьми республики, но и - акт признания учителей, профессоров, которые дают современное образование.

- Я вас поздравляю с этим событием, Геннадий Григорьевич.

- А я - вас.

- Скажите, как эти ребята, 2 тысячи человек, восприняли сам факт вручения российских дипломов?

- Ну, как? С чувством удовлетворения, что сделано большое дело, и что у них есть основательный фундамент для вступления в настоящую большую жизнь.

- Как обстановка в Донецке, не стреляют сегодня?

- Нет, слава Богу, я этого не слышал, но - обстановка напряженная.

- С кем вы ещё встречались?

- Кроме руководства ДНР - со службой, которая занимается борьбой с COVID - обсудили проблемы, планы по созданию эпидемиологической службы, чтобы была - по российскому образцу. Ну, много ещё чего...

- Как там обстановка с COVID?

- Нормальная.

- Слава Богу!

- А вообще - можно поздравить и Россию, и Донбасс с вручением 2 тысяч дипломов с Гербом России. С большим шагом вперёд по линии интеграции образования - то есть, с успешным развитием в самом главном направлении. Считаю, Донбасс стал ещё ближе к России.