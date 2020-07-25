Сложный тест «КП» по биографии и творчеству Высоцкого: Кто однажды пригласил его на пироги с водкой - Косыгин, Суслов или Хрущев?
25 июля исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося певца, поэта и актера
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1В какую страну Высоцкий в детстве уехал с отцом, чтобы прожить там почти три года?
Правильный ответ:Отец Высоцкого, военный, отправился в расположение советских войск в Германии в 1947 году и взял с собой восьмилетнего сына.
2В каком фильме Высоцкий сыграл свою первую кинороль?
Правильный ответ:Высоцкий появился в молодежной драме 1959 года на считанные секунды и произнес всего пару фраз.
3Какой актрисе Высоцкий посвятил песню «Куда мне до нее - она была в Париже»?
Правильный ответ:Лужина объездила много кинофестивалей - в частности, во Франции, Иране и Варшаве - а Высоцкий в то время был «невыездным». Впрочем, в народе потом упорно считали, что песня посвящена Марине Влади.
4Где Марина Влади впервые увидела своего будущего мужа?
Правильный ответ:«Меня пригласили посмотреть репетицию «Пугачева», пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей – некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена», - вспоминала она.
5Какую роль Высоцкий должен был сыграть, но так и не сыграл в театре на Таганке?
Правильный ответ:Он был назначен на роль Бездомного, но пропустил репетицию; режиссер Юрий Любимов разозлился и снял Высоцкого с роли.
6С кем из советских государственных деятелей Высоцкий однажды встречался и выпивал?
Правильный ответ:Как вспоминает Влади, Хрущев позвал его к себе на дачу, угощал пирогами и водкой, задавал кучу вопросов. Правда, он тогда был уже не главой СССР, а пенсионером.
7Для какого фильма Высоцкий написал песню «Кони привередливые»?
Правильный ответ:Высоцкий должен был играть в фильме авантюриста Крестовского (роль в итоге исполнил Олег Даль).
8Какое животное ни разу, никоим образом не упоминается в «Песне про жирафа» («В желтой жаркой Африке, в центральной ее части…»)?
Правильный ответ:«…Льют жираф с жирафихой слезы крокодильи, только горю не помочь - нет теперь закона: у жирафов вышла дочь замуж за бизона!»
9Какой фильм должен был стать режиссерским дебютом Высоцкого (он умер незадолго до начала съемок, и картину в итоге поставил другой режиссер?)
Правильный ответ:На Одесской киностудии утвердили Высоцкого в качестве режиссера за считанные недели до его смерти. Он собирался еще и сам сыграть в фильме Красавчика.
10В какой республике СССР разворачивается основное действие фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»?
Правильный ответ:Находясь на гастролях в Бухаре в 1979 году, Высоцкий перенес сердечный приступ и клиническую смерть; этот эпизод - центральный в фильме.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну и ладно. Главное в Высоцком - все-таки не его биография, а его песни и кинороли.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Если вы любите Высоцкого - все-таки не мешало бы почитать о нем побольше. Начните с «Википедии», там много подробнейших статей о нем и его творчестве.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень неплохо! Высоцкий для вас - не только исполнитель роли Жеглова и автор «Коней привередливых».
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отлично! Правда, жалко, что мы так и не увидели «Зеленый фургон» в его постановке?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Дорогая Марина Влади, спасибо, что читаете наш сайт и прошли этот тест.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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