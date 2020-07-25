Главарь банды, кошмарившей предпринимателей «Фуд-Сити», руководил убийствами по конференц-связи прямо из колонии

- Вижу его! Выходит из больнички…

- Точно он?

- Да. Идет к машине.

- Тогда давай! Стреляй!

В теле 36-летнего бизнесмена Торгрула Тагиева, владеющего несколькими торговыми точками на крупнейшем в стране продовольственном рынке «Фуд-Сити», нашли шесть пуль. Киллер сделал свою работу 22 ноября 2018 года в подмосковном городе Видное. А руководил его действиям по конференц-связи главарь банды прямо из тюрьмы.

С ДЖАБИ ЛУЧШЕ НЕ СПОРИТЬ

В день убийства тело Торгрула в его дорогущем внедорожнике «Лэнд Ровере Спорт» нашел родной брат. Торгрул в Москву из Азербайджана перебрался еще в юности. Продавал огурцы, помидоры, дела шли в гору. Жена, дети, квартиры в Москве и Подмосковье: стандартный набор успешного коммерсанта.

- С первых дней мы отрабатывали версию убийства, связанную с его профессиональной деятельностью. Стали копаться и оказалось каких-то семь месяц назад Торгрула уже пытались застрелить, - рассказал Глеб Пережогин, следователь отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области.

Дело было в марте 2018-го. Тагиев выехал с «Фуд-Сити» на МКАД и заметил, как с ним поравнялась старенькая «Лада». Мгновение - и из открытого окна в него начали стрелять. Тогда от гибели его спасла реакция. Предприниматель нажал на газ и сумел оторваться от преследования. Но одна из пуль попала ему в пах. В полиции возбудили дело по смешной статье «Хулиганство», но стрелка так и не нашли, если вообще искали. Сам Торгрул сразу после больницы уехал на родину в Азербайджан. А когда вернулся, его и убили.

Следы пуль на внедорожнике Торгрула Тагиева.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Почти два года с 2016-го по 2018-й предприниматель платил дань своим же землякам, которые держали азербайджанские точки на «Фуд-Сити». Торгрул, по словам брата, дважды в месяц выкладывал бандитам по 50 тысяч рублей. Только за то, чтобы его не трогали. О банде Джаби (это кличка главаря по имени Джабраил) на рынке до сих пор ходят легенды.

ПО ПОНЯТИЯМ 90-Х

Методы как из сценариев боевиков про лихие времена: оружие, пытки, угрозы и пули для тех, кто не платит. Сотни коммерсантов из Азербайджана как послушные овечки, отдавали кэш Джаби и членам его банды. Так продолжалось, пока 30-летний Джабраил Гейдаров не загремел за решетку. Попался он на старых делах в подмосковном Долгопрудном: вымогательства, разбои. Взяли в 2017-м, через год суд приговорил его к 11 годам тюрьмы. После приговора Тагиев решил: хватит платить. Чем все для него закончилось, вы уже знаете.

Предприниматель наивно думал, что за решеткой Джаби не страшен. Но в ИК №3 Ставропольского края Джаби сидел как король на именинах. Во время обыска у него нашли с десяток мобильных телефонов и сим-карт. Век-то цифровых технологий. Прямо из камеры он обзванивал предпринимателей «Фуд-Сити», назначал свои тарифы за их спокойную жизнь, координировал действия банды.

Джабраил Гейдаров, фото из материалов уголовного дела.

Джаби руководил, остальные слушались. На телефонных переговорах банда и посыпалась. Номера подозрительных азербайджанцев из этой ОПГ попали под прослушку еще незадолго до убийства Тагиева (органы следят за безработными приезжими). Расшифровка телефонных разговоров заняла целый том этого громкого уголовного дела. Чего стоит хотя бы реплика Джаби сразу после убийства Торгрула: «Баран на деле личку потерял!»

«Личкой» бандиты называют паспорт, «делом» - убийство. И стрелок, 23-летний Агшин Нуррадилини в тот день действительно потерял свой паспорт. А еще выбросил сим-карту, по которой в момент убийства говорил с Джаби. Ее нашел приезжий из Таджикистана и еще несколько дней пользовался, пока к нему не нагрянули люди в форме. Она стала одним из вещдоков. Главаря брали прямо в колонии, стрелка и его напарника тоже быстро нашли. Обоих задержали пограничники, когда те пытались нелегально перейти границу с Белоруссией. Туда они рванули сразу после убийства. Остальных двоих, отвечавших за слежку, арестовали в Москве и Азербайджане.

Агшин Нуррадилини, фото из материалов уголовного дела.

«ГОТОВЬТЕСЬ, НУЖНО БУДЕТ ПОСТРЕЛЯТЬ»

Сейчас все пятеро знакомятся с материалами уголовного дела. Скоро его направят в суд. Кстати, еще одного непокорного предпринимателя с «Фуд-Сити» банда планировала грохнуть через несколько дней после убийства Торгрула. Второго бизнесмена Джаби обложил данью в пять миллионов рублей.

Из материалов уголовного дела: «Зарядил ему пять лямов. Думал, скидку сделать до 300 тысяч в месяц. А он смелый, отказывается, платить не хочет. Готовьтесь, нужно будет пострелять».

Такие указания членам банды давал Джаби. И те постреляли бы.

- Они были арестованы ровно за день до планируемого нового нападения. Помимо статьей 105 УК РФ «Убийство» и 163 УК РФ «Вымогательство» они обвиняются по статье 209 УК РФ «Бандитизм», - рассказал «КП» следователь Глеб Пережогин. - Еще двое членов банды объявлены в розыск. Так как действовали они в зависимости от ролей: руководство, исполнение, слежка, каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Они облагали данью своих же земляков, которые работали на «Фуд-Сити». А предприниматели терпели, не обращались в правоохранительные органы и не сообщали о вымогательствах. Этим и пользовалась банда.

Вид на парковку грузового транспорта комплекса "Фуд сити".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что означают наколки Джаби?

На этом фото Джабриала Гейдарова лучше всего видны две восьмиконечные звезды, набитые около ключиц. Такие татуировки - традиционные «наколки», которые делают на зонах. По крайней мере, объясняют специалисты, обладатель таких тату - а) сидел, б) пользуется у криминальных товарищей авторитетом, в) «находится в отрицаловке», то есть - отрицает лагерные порядки (например, отказывается выходить на работу). - Впрочем, в наше время эти опознавательные знаки уже не имеют такого решающего значения, их делают кому угодно, - объясняет полковник милиции в отставке, профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ Николай Егоров.

- С развитием тату-салонов «зоновские» рисунки могут рисовать кому угодно. Я бы даже сказал, что свое значение тюремные наколки начали терять еще в 1970-е. Я один случай расскажу. В 1979 году я служил в милиции в Хабаровске. За гаражами нашли труп молодого мужчины. У него на тыльной стороне ладони между пальца набит православный крест. Документов нет, личность надо устанавливать. Полезли в специальный справочник татуировок. Там значится, что обладатель такого рисунка - нарушитель лагерного режима, непокорный. Искали среди такой публики. А потом выяснилось, что на самом деле это местный студент, никогда не привлекался и не сидел.

КСТАТИ

25 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета. Ведомство занимается расследованием тяжких, особо тяжких, а также преступлений против несовершеннолетних.

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