2020-07-24T17:06:40+03:00
Туризм

Возврат денег за отмененные туры: Отпускники стали требовать перенести поездку на более дорогой сезон

Известный отельер рассказал «КП», как на практике действует особый порядок для туризма и гостиниц, введенный правительством на период до конца 2021 года
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Фото: Михаил Терещенко/ТАССФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг премьер Михаил Мишустин сообщил интересную новость для отпускников. Вводятся новые правила во взаимоотношениях туристов и отелей, и действовать они будут до 31 декабря 2021 года.

Постановления уже подписаны. Суть их в том, что при отказе клиента от поездки туроператор обязан либо вернуть ему деньги, либо перенести тур на другое время, но не позже 31 декабря 2021 года. «А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней», - отметил премьер, выступая на заседании правительства.

- Эти нормы уже действуют, - сообщил «КП» вице-президент Российской гостиничной ассоциации, управляющий партнер сети Cronwell Hotels & Resorts Алексей Мусакин и рассказал о деталях новшества.

В ОТНОШЕНИИ КАКИХ БРОНЕЙ ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА

В отношении всех. Каких-то ограничений на «срок давности» нет. Хоть полгода назад забронировал, можешь сейчас потребовать либо вернуть деньги, либо перенести тур.

ЧТО ЛУЧШЕ — ПЕРЕНЕСТИ ТУР ИЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Как правило, отели стремятся сохранить деньги и перенести тур. Но некоторые клиенты понимают это и хотят извлечь выгоду из ситуации: просят перенести поездку на более высокий сезон. Там цены выше, но требовать доплату мы не имеем права. Тут уже каждый отель, исходя из конкретной ситуации и из своих прогнозов, сам решает, что ему выгоднее: вернуть клиенту деньги в надежде, что в высокий сезон кто-то выкупит этот тур по более высокой цене, или согласиться перенести тур на более дорогое время, но не возвращать уже полученные деньги.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕСЛИ КЛИЕНТ ПРОСИТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ТО МОЖЕТ ЛИ ОТЕЛЬ ОТКАЗАТЬСЯ И ПРОСТО ПЕРЕНЕСТИ ПОЕЗДКУ?

Нет, я понимаю новые правила так, что у нас такого права нет. Мы можем предложить, попытаться убедить. Но если человек принял окончательное решение не ехать, например, и получить свои деньги обратно, мы не имеем права ему отказать. Я так понимаю правительственный документ. Впрочем, есть необходимость в уточнении формулировок. Если отели могут выбирать на свое усмотрение, вернуть деньги или перенести поездку, то для бизнеса это было бы удобнее.

КОГДА НУЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, ЧТО НЕ СМОЖЕШЬ ПОЕХАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ?

В этом отношении новые правила не вносят никаких изменений. По действующим правилам предоставления гостиничных услуг, если гость предупредил о своем незаезде раньше, чем за сутки, мы обязаны вернуть ему все деньги. Если меньше, чем за сутки, то возвращаем за вычетом одних суток проживания.

ПОЧЕМУ ОБЫЧНЫМ ТУРИСТАМ ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТ 2 МЕСЯЦА, А ПЕНСИОНЕРАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ — 90 ДНЕЙ?

Да, это кажется не совсем логичным — чтобы представители менее защищенной категории дольше ждали своих денег. Возможно, имелась в виду ситуация безальтернативного возврата денег, когда замена тура даже не предусматривается.

МНОГО ЛИ ОТКАЗОВ?

В апреле по нашей сети было 60%, в мае-июне упало до 15%, а сейчас уже 3-5%. Для сравнения — в обычное время нормой считалось 2-3% отказов. Так что ситуация стабилизировалась. Поскольку поехать отдохнуть за рубеж нельзя, люди активно проводят отпуск в России.

КАК ТУРБИЗНЕС ОТНЕССЯ К НОВОВВЕДЕНИЯМ?

Наши коллеги встретили их положительно, потому что до их введения мы обязаны были возвращать деньги в течение 10 дней. Согласитесь два или три месяца для возврата — это более комфортный для бизнеса режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 500 граждан Кубани уже получили компенсации из федерального Фонда защиты прав дольщиков
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
Правительство утвердило порядок переноса несостоявшиеся туров и возврата денег
Кремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Глава ВОЗ осудил заявление Помпео о том, что он был «куплен» Китаем
Молдавского политика Усатого заочно арестовали в России по делу о валютных махинациях
Эксперты оценили плюсы нового вертолета Ми-26Т2В
Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в обычном режиме
Театры России смогут открыть сезон с середины сентября
Названы цены на билеты в Турцию, Великобританию и Танзанию после возобновления авиасообщения
Цена золота превысила 1 900 долларов впервые с сентября 2011 года
Двойник Элвиса Пресли ставит мировой рекорд по исполнению песен кумира 50 часов подряд
Эксперт объяснил решение Зеленского повысить цены на газ
В правительстве обсудят возможность ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет
Захарова рассказала о попытках США спровоцировать столкновение России и Китая
Сошедший с предвыборной гонки в Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну
Путин снова обсудил с Совбезом обстановку на границе Азербайджана и Армении
В Союзе туриндустрии назвали «отрадным» возобновление международного авиасообщения
Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Набиуллина рассказала, сколько займет восстановление экономики России
В Совфеде рассказали, как пройдет 1 сентября в 2020 году
МИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружия
Коронавирус может распространяться на расстояние больше восьми метров
Минздрав предлагает проводить дистанционные медосмотры для водителей
Россия готова к обсуждению космической деятельности с США и Великобританией