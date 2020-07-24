Бывшего мужа Марии Порошиной винят в домогательствах

Гоша Куценко угодил в скандал. Девушка по имени Алина обвинила бывшего мужа Марии Порошиной в домогательствах. Якобы актер звал блогершу в отель "на полчасика".

Некая Алина, блогер TikTok, записала два видео, в которых рассказала, какие знаки внимания ей оказывал Гоша Куценко. По словам девушки, актер якобы позвал ее попить чай, но по адресу оказался пятизвездочный отель. Она просила пойти в бар или ресторан. Однако, как поведала Алина, последовал отказ. Потом она сообщила, что ее стали звать приехать "к нам" в ресторан.

После первого видео, как утверждает Алина, Куценко написал ей, что действительно хотел встретиться, но девушка ему не верит. "Небольшая ремарка: ему 50 лет, у него есть жена и трое детей", - заявила девушка. Она считает, что у актера были на нее какие-то планы. "Потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов", - негодует красавица.

К слову, Алина мечтает о карьере актрисы, но прокладывать себе путь к успеху с помощью интимных отношений не собирается. Блогерша показала скрины переписки о том, что якобы непристойные предложения ей делал именно Куценко. Но Алина признается, что выложила все это только с разрешения самого Гоши.

Напомним, 53-летний Гоша Куценко женат на 40-летней Ирине Скриниченко. Пара воспитывает двоих дочерей. Также у актера есть старшая наследница Полина от первого брака с Марией Порошиной. По словам Куценко, он хорошо общается и с бывшей женой, и с их общей дочерью.