2020-07-24T18:09:35+03:00
Экономика

Почему глава ЦБ Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию сразу две броши - с подковой и буквой «V»

В украшения, с которыми Председатель Центробанка РФ объявляла об очередном снижении учетной ставки, видятся три тайных смысла
Евгений БЕЛЯКОВ
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля. Фото: ЦБ РФГлава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля. Фото: ЦБ РФ
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В эту пятницу Центробанк снова опустил ключевую ставку. На этот раз до 4,25% годовых. Это значит, что в ближайшее время ставки по вкладам и кредитам еще немного опустятся. При этом внимание журналистов привлекли новые украшения главы ЦБ. На этот раз Эльвира Набиуллина надела сразу две броши. Одну в виде латинской буквы V, а другую - в виде золотой подковы.

Журналисты тут же стали обсуждать, что это означает. И даже попросили Набиуллину раскрыть тайный смысл. Но глава ЦБ решила сохранить интригу.

- Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии, - сказала она.

Попробуем высказать несколько предположений, что это все значит.

Версия 1.

V значит восстановление

Этой версии придерживаются большинство экспертов. Мол, Набиуллина дала понять, что на этот раз кризис будет развиваться по сценарию быстрого восстановления. То есть быстро упали и так же быстро поднялись. Собственно, именно так экономика вела себя в прошлый кризис - в 2009 году. А золотая подкова - на удачу. Потому что, чтобы этот сценарий действительно сбылся, российской экономике везение точно понадобится.

Версия 2.

V значит победа над вирусом

Центробанк активно применял меры поддержки в этот кризис. И действовал в паре с правительством. Поэтому знак V означает победу (с англ. Victory) над кризисными явлениями, в том числе связанными с вирусом (англ. Virus). Правда, расслабляться пока не стоит. Ожидания второй волны пандемии остаются в силе. Плюс осенью будет понятно, что же происходит в банковской сфере и насколько серьезно пострадали заемщики. Поэтому «золотая подкова» в данном случае тоже пригодится.

Версия 3

V значит движение вниз

И наконец, еще одна версия, популярная у экономистов. Знак V означает не только победу, но и движение вниз. С марта этого года ЦБ активно снижает ключевую ставку. Это традиционный способ помощи экономике в кризис. Когда ставки по кредитам становятся ниже, это дает возможность компаниям кредитоваться под меньший процент. Поэтому в ЦБ дают понять, что будут и дальше снижать ключевую ставку. По прогнозам некоторых экспертов, ставка в этом году может опуститься до 3,5 - 4% годовых. Ну а подкова опять же нужна для того, чтобы этот сценарий сбылся. Потому что если начнет слишком сильно разгоняться инфляция, тогда снижение ключевой ставки ЦБ будет вынужден приостаноить.

Следующее заседание ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет через два месяца - 18 сентября этого года.

СПРАВКА «КП»

Эльвира Набиуллина любит скромные, стильные и… метафоричные украшения. В ее гардеробе в разное время были замечены различные цветы, а также животные - сова, лебедь, бабочка. Особое значение эти символы стали приобретать в этом году.

Неваляшка. Март 2020 года.

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Именно такая, какую мы помним из детства. Красная неваляшка на лацкане пиджака. Ее глава ЦБ надела в конце марта этого года. На первой онлайн-конференции. На нем было объявлено о первых мерах, которые будет реализовывать Центробанк для борьбы с кризисом. Тогда многие увидели в этом молчаливый ответ всем паникерам и критикам. Мол, ЦБ держит руку на пульсе и не даст экономике упасть. В целом так и случилось.

Домик. Апрель 2020 года

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

На этот раз ЦБ довольно сильно понизил ключевую ставку - до 5,5% годовых. Пандемия была в самом разгаре. Закрытие границ, приостановление работы многих предприятий, режим самоизоляции. Брошь в виде домика, видимо, символизировала тот лозунг, который мы слышали тысячи раз: «Оставайтесь дома».

Голубь. Июнь 2020 года.

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

В конце июня Центробанк принял историческое решение. Ключевая ставка впервые в истории России опустилась до 4,5% годовых. Причем падение было стремительным – сразу на один процентный пункт (с 5,5% годовых). Значение брошки эксперты определили сразу. Дело в том, что в денежно-кредитной политике есть свой жаргон. В центробанках разных стран действуют «ястребы» и «голуби». Первые придерживаются жестких решений и считают, что кредитные ставки в экономике должны быть высокими. А другие, наоборот, выступают за мягкие действия и ратуют за снижение ключевой ставки. Брошь подтвердила тот факт, что российский ЦБ стал занимать более мягкую позицию.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина любит скромные, стильные и… метафоричные украшения. В самом начале кризиса, в конце марта этого года, она надела на лацкан пиджака красную брошь-неваляшку. И тогда многие увидели в этом знак того, что ЦБ держит руку на пульсе и не даст экономике упасть. Сейчас смысл другой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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