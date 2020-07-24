Наследники Михаила Ефремова уехали на отдых: Никита месяц в походе без алкоголя, а Вера с друзьями в лагере

Обычно летом Михаил Ефремов с женой, детьми и тещей проводит отпуск в Юрмале, периодически выезжая на родину на съемки. Этим летом теща, которая проживает в США, не прилетела из-за пандемии, в Юрмалу въезд также закрыт, поэтому жена артиста Софья Кругликова с детьми не смогла уехать на свою прибалтийскую дачу. Ну а сам Михаил Ефремов в ожидании суда закрыт дома – под домашним арестом он не может покидать квартиру, принимая звонки лишь от адвоката, жены и детей. Навещать его могут также только они. Однако лето не отменяет отпуска. Поэтому наследники Михаила Ефремова отдыхают, поддерживая отца по телефону.

Старший сын Михаила Ефремова второй год подряд в отпуске отправляется в поход - 32-летний Никита в этот раз ушел в горы на месяц с гражданской женой Марией Иваковой. Отца навестил до поездки, когда появлялась связь в горах – звонил, на днях вернулся в Москву и уже побывал у папы, на этой неделе вместе болели за «Спартак» (у телевизора). Никита Ефремов с любимой женщиной и друзьями побывал на горном Алтае. Никита делится мыслями о походе: «Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях, затем телефон используется только как фотоаппарат. Чем быстрее я сдаюсь, отпуская ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе». Путешествие актер с друзьями начал с Телецкого озера, ходили на лодке к водопаду, купались, попадали в бурю, летали на вертолете, по скалам преодолевали опасные участки на скалах с проводником. Программа была насыщенной и безалкогольной, жили и в гостинице, и у палаток костры разводили. Стоит отметить, что Никите Ефремову повезло во втором браке (пока гражданском) с избранницей – Мария артиста поддерживает и сопровождает даже в таких мужских походах.

Никита Ефремов с Марией Иваковой в походе на горном Алтае.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Младшие дети Михаила Ефремова с мамой и папой по традиции проводили лето в Юрмале – у семьи в Прибалтике дом, но пока въехать туда невозможно из-за пандемии. Поэтому Вера, Надя и Борис отдыхают в загородном подмосковном доме семьи. А сейчас 16-летняя Вера по традиции отправилась в лагерь. Вера – выросла не только копией мамы, но и главной помощницей Софьи Кругликовой. Вера учится в математической школе, с раннего детства играет на фортепиано (мечтала стать пианисткой), посещала актерские курсы. Стоит отметить, что переходный возраст у девочки проходит спокойно, благодаря строго воспитанию мамы.

Вера Ефремова на днях отпраздновала 16-летие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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