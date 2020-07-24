ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Франции по футболу
Французский футбол выходит с каникул. И в Париже на стадионе "Стад де Франс" доиграют то, что осталось с прошлого сезона. Если Лигу 1 завершили досрочно, то вот Кубок решили доиграть до победного конца. "ПСЖ" поспорит за титул с "Сент-Этьеном". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020.
Статистика личных встреч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
Команды впервые сыграют в матчах Кубка Франции.
Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
У "Пари Сен-Жермен" больше шансов на победу.
Прогноз на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
"ПСЖ" одержит победу в поединке.
Составы команд на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
Матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020 года в 22:10 по московскому времени.
Где смотреть матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Сент-Этьен можно будет посмотреть с 22:00 на канале "Футбол".
Трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020
Трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля июля и начнется с 22:00 на канале "Футбол".
ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU