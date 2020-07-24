2020-07-24T18:09:57+03:00
Спорт

ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Франции по футболу

Футбол, матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Франции по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"ПСЖ" возобновляет сезон матчем с "Сент-Этьеном" на Кубок Франции."ПСЖ" возобновляет сезон матчем с "Сент-Этьеном" на Кубок Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французский футбол выходит с каникул. И в Париже на стадионе "Стад де Франс" доиграют то, что осталось с прошлого сезона. Если Лигу 1 завершили досрочно, то вот Кубок решили доиграть до победного конца. "ПСЖ" поспорит за титул с "Сент-Этьеном". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020.

Статистика личных встреч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

Команды впервые сыграют в матчах Кубка Франции.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

У "Пари Сен-Жермен" больше шансов на победу.

Прогноз на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

"ПСЖ" одержит победу в поединке.

Составы команд на матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

Матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020 года в 22:10 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Сент-Этьен можно будет посмотреть с 22:00 на канале "Футбол".

Трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020

Трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля июля и начнется с 22:00 на канале "Футбол".

ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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