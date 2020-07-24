ПСЖ - Сент-Этьен 24 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Франции по футболу

«У нас появилась команда, которая знает, что делать на поле»: ЦСКА без Лиги Чемпионов, но с оптимистичными итогами

«Армейцы» не пробились в Лигу Чемпионов, зато у Гончаренко подрастает молодёжь. Итоги сезона от тренера ЦСКА