Слава Российскому флоту! World of Warships примет участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота

Протяженность морской границы России составляет 38 807 км, и военные корабли играют важную роль в обеспечении ее безопасности.

Одна из самых популярных онлайн игр, World of Warships (Мир кораблей), знакомит игроков с историей военных кораблей времен первой и второй мировой войны и традиционно принимает участие в праздновании Дня ВМФ. В рамках популяризации военно-исторического контента World of Warships совместно с Министерством Обороны РФ представляют уникальный проект сайта-музея, рассказывающего об истории знакового корабля: встречайте – «Крейсер Аврора: возвращение легенды». Команда специалистов при поддержке Министерства обороны РФ провела огромную исследовательскую работу по изучению исторических архивов, чтобы восстановить малоизвестные факты о самом популярном военном корабле России. В понятной и увлекательной форме на сайте можно увидеть историю корабля от момента строительства до наших дней, совершить виртуальный 3D тур по палубе, в деталях рассмотреть орудия и оснащение. Узнать больше информации об удивительной судьбе самого везучего корабля в истории российского флота - крейсера «Аврора» - можно, посмотрев фильм из цикла "Морские легенды". Пользователи также могут загрузить обои для рабочего стола с его изображением.

Вдохновившись успехом данного проекта, «Мир Кораблей» представил еще четыре сайта-музея. Три из них посвящены крейсерам: бронепалубный крейсер I ранга «Варяг», созданный в конце XIX века, являлся серьёзным достижением российской военной промышленности; а также «Киров» и «Красный Крым», один про эсминец «Гремящий».

«World of Warships бережно относится к истории военных кораблей России, и мы ответственно подошли к созданию сайтов-музеев. Мы верим, что подобные активности очень важны как с общественно-политической, так и с образовательной точки зрения», - отмечает Малик Хатажаев, Генеральный директор Lesta Studio. «В доступной и наглядной форме мы знакомим игроков со знаковыми российскими кораблями, ведь знание морской истории является важным фактором воспитания патриотического духа и гордости за страну.»

26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Главный Военно-Морской Парад России, демонстрирующий всю мощь российского флота. И, конечно, World of Warships не остались в стороне и представили свою версию виртуального Военно-Морского Парада.

Парад кораблей на День ВМФ 2020 World of Warships.

Зрелище поистине грандиозное: двадцать кораблей Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, находившиеся в их составе в прошлом и несущие службу в наше время, пройдут кильватерным строем в Кронштадте. В едином строю пройдут корабли Российского Императорского флота начала двадцатого века и Советского флота времен Великой Отечественной. Вечная слава героям, оборонявшим Порт-Артур, Севастополь, Ленинград; защитникам Северных конвоев и тем морякам, кто на сухопутных фронтах ценой жизни отстоял Сталинград и Москву, освобождал Одессу и Новороссийск. Сегодня мы вместе с World of Warships чествуем тех, кто в наши дни несет вахту на морских просторах под сенью Андреевского флага во имя мира и благополучия нашей Родины.

Открывает парад ракетный крейсер "Маршал Устинов". Два из трёх кораблей этого типа ВМФ России являются флагманами флотов - "Варяг" Тихоокеанского и "Москва" Черноморского. Задачи этих крейсеров состоят в контроле жизненно важных для безопасности страны зоны Мирового океана, а при получении приказа ракетными ударами они способны уничтожать авианосцы и другие крупные надводные корабли противника. Основное вооружение "Маршала Устинова" - управляемые противокорабельные крылатые ракеты комплекса "Вулкан", доставляющие полутонную фугасно-кумулятивную или ядерную боевую часть на дальность 700 километров. Оснащенный современным комплексом радиоэлектронного вооружения, "Маршал Устинов" ежегодно совершает многомесячные дальние морские походы, придавая боевую устойчивость силам российского ВМФ в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях.

В параде также примут участие Советский легкий крейсер «Чапаев», Большой противолодочный корабль «Североморск» , эсминец «Гремящий», служивший в годы Великой Отечественной ярким примером доблести и мужества для современных защитников северных морских рубежей России.

Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков»; гвардейский крейсер «Красный Крым» - краса и гордость Черноморского флота;

«Гроза Черного моря», этот эсминец принадлежавший к типу «Новик» оснащался передовой для своего времени паротурбинной силовой установкой, позволявшей развивать ему скорость в 30 узлов;

крейсер «Киров»: Таллин, Кронштадт и Ленинград всегда будут помнить подвиг экипажа крейсера «Киров», сдерживавшего артиллерийским огнем наступление германских войск.

Лидер «Ташкент», построенный в 1937 году по заказу советского правительства в Италии, проектировался как быстроходный разведчик и воплотил в себе самые передовые кораблестроительные идеи своего времени.

Зрители парада увидят дизельную подводную лодку "Владикавказ";

К-1 - первую крейсерскую подводную лодку, вступившую в состав Северного флота перед самым началом Великой Отечественной войны;

малые ракетные корабли "Серпухов" и "Гейзер". Завершат парад знакомые каждому россиянину крейсеры «Аврора» и «Варяг», в которых заключен сам дух российского флота.

Разработчики надеются, что виртуальный парад «Мира Кораблей» придется по душе как фанатам игры, так и всем зрителям нашей страны, ведь подобные мероприятия показывают значимость флота в истории России.

В преддверии Дня ВМФ World of Warships провели конкурс «Расскажи о герое». Через информационный ресурс Подвиг народа, разработанный Министерством обороны Российской Федерации, игроки смогли найти информацию по награждению предка-героя, заполнить его персональную страницу и поделиться его историей со всеми! Чтобы увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, конкурсанты загружали страницы в проект «Фронтовой альбом», в котором на данный момент представлено более 2800 историй. На их основе разработчики создали видео о героях, которое можно увидеть по ссылке.

World of Warships – это многопользовательская онлайн игра в жанре симулятора морских сражений для детей от 12 лет.