2020-07-24T20:02:39+03:00
Звезды

Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму

Актриса впервые показала наследницу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Марина АлександроваАктриса Марина АлександроваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Марина Александрова и ее супруг Андрей Болтенко воспитывают двоих детей. Сыну звездной пары, которого назвали в честь отца, восемь лет, а дочери Екатерине четыре года. Знаменитость до недавнего времени предпочитала не показывать лица наследников. Однако на одном из последних снимков все же поделилась снимком с младшим ребенком.

Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной. Девочка залезла к ней в сумку и достала конфеты. "Вытащила одну и жует. Я ей говорю, как же так, разве так делают, как так получилось? А она отвечает, смущаясь, но дожевывая конфету: «Это магия, мама»", - передала диалог с девочкой актриса.

Однако поклонники куда больше обратили внимание на красоту ребенка. "Чудо фото. Полное любви и нежности, и магии, конечно!", "Какая красивая девочка", "Браво, Катерин", "Очень милый и красивый ребенок", "Мариночка, на вас похожа доченька", "Девочка взяла лучшее от своей красавицы мамы"- комментируют фолловеры.

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Дочь залезла ко мне в сумку и достала конфеты
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Напомним, Марина Александрова девять лет живет с режиссером Андреем Болтенко. В 2012 году у пары родился сын Андрей. После появления на свет мальчика звезды официально зарегистрировали свои отношения. А в 2015 году в семье произошло пополнение. Марина родила дочь Екатерину.

Актриса уверена, что дочь во всем превзойдет ее. "Она круче мамы", - делилась Александрова. Сын актрисы растет не менее одаренным. Андрей, которому всего восемь лет, изучает несколько иностранных языков и занимается музыкой. Эти увлечения он унаследовал от отца.

Друзья Александровой и Болтенко отмечают, что, хотя со свадьбы Марины и Андрея прошло уже восемь лет, они до сих пор ведут себя, как молодожены. В семье царит полная гармония и взаимопонимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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