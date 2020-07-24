2020-07-24T19:51:18+03:00
Умные вещи

Эксперты рассказали, что россияне смотрели на YouTube во время самоизоляции

В топ самых популярных подборок попали фитнес, самообразование и садоводство
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Аналитики рассказали, что россияне смотрели на YouTube во время самоизоляцииАналитики рассказали, что россияне смотрели на YouTube во время самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этом году люди во всем мире попали в крайне непривычную для себя ситуацию. Интернет и, в частности, YouTube оказался единственным окошком во внешний мир.

Эксперты Google проанализировали статистику и назвали видео, которые российские пользователи смотрели больше всего во время самоизоляции.

Самыми просматриваемыми оказались, конечно же, ролики про спорт. В эпоху самоизоляции, когда все спорт-залы закрыты, фитнес-блогеры пришли людям на помощь и стали, как никогда популярны. В этой подборке эксперты выделяют следующие каналы: "Nastya Melomur", "IMAGINE Fitness", "Катя Медушкина" и "Simple Run".

Вторая, не менее популярная тематика - это самообразование. На самоизоляции пользователи впервые открыли для себя онлайн-концерты и онлайн-спектакли. Очень популярными также стали виртуальные экскурсии по лучшим музеям мира. Здесь ведущее место занимают каналы: "The British Museum", "CoCoTak CH", "Prowalk tours", "Van Fogh Museum" и "Wall Street Journal".

Следующая тема, которой пользователи внезапно заинтересовались в период самоизоляции это - садоводство. Длительное пребывание дома подвигло многих найти новое хобби. Как правильно вырастить на подоконники базилик или посадить на даче клубнику, - ответы на все эти вопросы люди принялись искать на YouTube. Среди лучших каналов по этой тематике эксперты выделяют: "Роман Буров", "Семена Партнер", "Садовый Гид", "Вероника Поливкина" и "Blossom".

Наконец, последняя популярная подборка - это стрижки. В условиях, когда все салоны красоты закрылись, пользователи решили взять смену имиджа в свои руки. Одни искали, как подровнять кончики, другие - как подстричь ребенка. А многие даже решились на смелую стрижку Пикси. В этой тематике абсолютное лидерство держат следующие каналы: "Free Salon Education", "Positively Mommy", "Artyom Chempion", "Tips for Clips - Haircutting" и "Sanja Carica Karasman".

ИСТОЧНИК KP.RU

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