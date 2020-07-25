Тест «КП»: Откуда в Подмосковье взялись Марс, «акулья» деревня и река Моча
Пройди тест «КП» и узнай, как на кате Московской области появились странные названия
Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня новые называют поселки западными кальками — Ла-Манш, Женева или выдумывают какие-нибудь Соловьиные трели. Но на карте Московской области есть название куда круче. Предлагаем сыграть в нашу викторину и узнать тайны подмосковных топонимах.
1Неподалеку от Сергиева Посада была деревня Кукуево, которая разрослась до района Кукуевки, где сейчас стоит храм Воскресения Христова. Откуда название?
Правильный ответ:Кокуй — это кокошник. На протяжении истории слово изменилось. Село Кукуево, как и головной убор, возвышается над местностью. Поэтому его так назвали.
2В этом же районе есть поселок с романтичным названием Лоза. Почему его так нарекли?
Правильный ответ:Здесь находится предприяте «Лаборатория Опытного завода», которое в советские годы было секретным и делало подшипники для ракет.
3В Ленинском округе можно встретить деревушку Дыдылдино. Попробуйте угадать, откуда название.
Правильный ответ:Дыдылд или Дылда — это исконные русские имена, а еще есть такая фамилия. Но кому она принадлежала, историки не знают.
4Если вы живете в Подмосковье, то чтобы побывать на Марсе, достаточно приехать в Рузу. Населенный пункт назвали так потому что…
Правильный ответ:Название действительно космическое. Появилось в 20-е годы прошлого века, когда Циолковский активно издавал труды. Планета красная, цвет революции красный — все просто.
5Почти на 60 километров протянулось через Новую Москву река Моча. Рыбаки-любители нахваливают здешнюю прожорливую плотву. Что за название водоема?
Правильный ответ:Все просто: «моча» с древнерусского это «вода», а также обозначение чего-то влажного.
6Если на поезде отправиться по Ленинградскому направлению, то вы проедите станцию Подсолнечная.
Правильный ответ:Станция расположена под горой Солнечная. Раньше поселок назывался Солнечная гора, но когда стал слишком большим, его переименовали в город Солнечногорск.
7На Павелецком направлении есть платформа Акри. Как думаете, откуда название?
Фото: Артем Светлов/wikipedia.org
Правильный ответ:Неправильные варианты в этом вопросе, когда-то складывались в легенду: имя Ирка, принадлежало погибшей на этих путях, а название дал влюбленный путевой инженер. Историю долго считали реальной, пока в архивах не отыскали название конторы акционеров.
8Вспомним советские топонимы. Какого из этих населенных пунктов никогда не было в Подмосковье?
Правильный ответ:В честь куратор атомной программы Лаврентия Берии называли только улицу в Москве, но всего на пару лет, пока его не расстреляли.
9Откуда берет название поселок Акулово в 13 км от МКАД?
Правильный ответ:В Средневековье деревня называлась Окулова по древнему имени Окул. Народ часто заменял имя на Акил, Акул. Поэтому со временем поселок превратился в Акулово.
10На карте Московской области встречаются несколько населенных пунктов под названием Пятница. В честь кого или чего их так назвали?
Правильный ответ:Имя святой Параскевы с греческого — «пятница». Она покровитель торговли. В селах с крупной базарной площадью, освящали в честь нее храмы, а деревни со временем получали новое название.
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ИСТОЧНИК KP.RU