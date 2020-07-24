Полгода после операции: дочь Владимира Левкина победила рак и начала новую жизнь

Виктория Левкина вела привычный для молодых незамужних женщин в мегаполисе образ жизни. Много работала, встречалась с друзьями, проводила выходные с семьей. Ничего не предвещало беды, так как проблем со здоровьем к Вики не было. Онкологию у Виктории нашли после того, как она внезапно пару раз переболела – температурила, жаловалась на головные боли и однажды упала в обморок.

Виктории доктора диагностировали злокачественную опухоль мозга третьей степени – астроцитому. Полгода назад опухоль удалили, затем Вика прошла курс лучевой терапии. Все это время ее папа - известный музыкант Владимир Левкин - был рядом. Несмотря на то, что у экс-звезды «На-На» давно другая семья, дочь от предыдущих отношений такая же любимая для Владимира, как и младшая. Левкин общался с докторами дочери, был в курсе всех этапов лечения, певец об этой коварной болезни знает не понаслышке – он успешно боролся с раком лимфатической системы четвертой стадии, проходил химиотерапию, после сложной операции прошло уже 17 лет.

Виктория с папой и младшей сестрой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И его старшая дочь Вика в начале этого года стойко перенесла удаление опухоли, лучевую терапию, потом принимала лекарства. И в итоге после финального МРТ вердикт врачей был оптимистичен: все хорошо, принимать лекарства уже не нужно. Моральную поддержку Виктория получала от мамы, папы и его супруги, и от младшей сестры.

Летом Виктория Левкина начала активную жизнь. Во-первых, она поддерживает людей, которые переживают, узнав о похожем диагнозе. Во-вторых, работает – менеджером образовательных программ в онлайн проекте для детей, семь лет назад Вика создала молодежное объединение для обучения вожатых, также ведет тренинги по конфликтологии, ораторскому искусству и другим дисциплинам. В-третьих, Вика говорит, что приоритеты поменялись – слова, что здоровье самое важное в жизни начинают восприниматься по-другому. Дочке звезды помог оптимизм и чувство юмора, которое досталось по наследству от папы и не покидало даже в больничной палате.

За это лето Вика успела завести кота Марселя и купила квартиру – двухэтажные апартаменты на Домодедовской, сдача ЖК намечена на осень и так как это «коробка» без ремонта, занята планированием дизайна и ремонта. На квартиру Виктория копила давно, также помог деньгами дедушка – жилье обошлось немногим больше трех миллионов рублей.

Вику благодарят за поддержку люди, которым только предстоит лечение онкологии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория делится советами по восстановлению сил и поддержанию настроения: «Записаться на сессию к своему психологу, записаться на массаж или другие восстанавливающие процедуры, встретиться с людьми, которые готовы поддержать, обниматься с котиком».

Виктория Левкина нашла большие плюсы в использовании эфирных масел, а также увлеклась картой желаний, изучением различных ритуалов, связанных с полнолунием – например, «зарядка» кошелька на полнолуние. Ну а оптимистичный взгляд на жизнь и боевой характер женщине передался по наследству от папы, и она приложила немало усилий для его формирования. Оказывается, Виктория училась в магистратуре Московского института психоанализа на психолога-консультанта. Отсюда оптимистичный настрой на выздоровление, и открытость в общении с людьми – Левкина стала открыто рассказывать о ходе лечения и выздоровления, чтобы поддержать людей, которые только узнали о подобном диагнозе. Ее пример и открытость в обсуждении онкологии помогает людям легче переживать лечение. И сейчас подписчики в инстаграме Виктории Левкиной благодарят женщину за смелость и поддержку.

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