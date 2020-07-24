2020-07-24T22:03:37+03:00
Звезды

"Разделили имущество": Кристина Асмус пошутила о разводе с Гариком Харламовым

Поклонники обсуждают внезапное преображение актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус и Гарик Харламов.Кристина Асмус и Гарик Харламов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кристина Асмус и Гарик Харламов отписались друз от друга в соцсетях. Когда это случилось, не известно. Но факт остается фактом. Вероятно, супруги, переживающие непростой период из-за расставания, не хотят видеть публикации друг друга. Меж тем актриса старается не падать духом и даже шутит по поводу своего развода.

"Разделили имущество", - написала Кристина Асмус. Артистка разместила фото, на котором предстала с рыжей копной волос и длинной челкой.

Неожиданное преображение актрисы, которую все привыкли видеть блондинкой с голубыми глазами и идеальными локонами, пришлось поклонникам по душе. В комментариях под постом Асмус много восхищенных комплиментов и обсуждений нового образа актрисы.

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Разделили имущество
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Оценили фолловеры и юмор любимицы про раздел имущества. Подписчики смеются над красочными коробками и тюфяками. "Все что нажито непосильным трудом", "Просто обожаю ваше чувство юмора", "Главное - мопед", - пишет публика.

О том, что развод Кристины Асмус и Гарика Харламова - не розыгрыш, а горькая правда, стало окончательно понятно неделю назад. Шоумен подал 16 июля в суд документы о разделе имущества. Причину расставания звезды так и не назвали. Меж тем, инсайдеры ранее утверждали, что и Гарик особенно не тоскует, оставшись в гордом одиночестве. По слухам, он купается в женском внимании. В частности, резиденту Comedy Club приписывают отношения с фигуристой телеведущей Яной Кошкиной. Мол, сразу после разрыва с женой Гарик всерьез увлекся красавицей.

Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

ИСТОЧНИК KP.RU

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