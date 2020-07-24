Новый памятник на могиле Владимира Высоцкого вызвал грандиозный скандал

Грандиозный скандал разгорелся в канун 40-летия со дня смерти Владимира Высоцкого. По традиции 25 июля поклонники творчества актера и певца приходят на могилу артиста на Ваганьковское кладбище. Там установлен бронзовый памятник кумиру. Однако публику ждет сюрприз. Памятник теперь не тот что прежде - у него другая голова. Многие пользователи соцсетей приняли новый памятник в штыки, в том числе и актер Станислав Садальский.

"Сын Высоцкого отрезал папе голову. С живым это сделать не успели, но сейчас - как раз к 40-летию со дня смерти - отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 см ниже! Ну и как вам?", - обратился Станислав Садальский к подписчикам.

Он опубликовал фото памятника "до" и после" так сказать преображения. Как известно, актер был лично знаком с Высоцким и снимался с ним в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя".

"То, что сейчас происходит на могиле, - это же издевательство над Владимиром! Никиту я считаю абсолютно пустым местом. Он позволил сделать из отца наркомана в фильме о нем, разрешил Безрукову надеть на себя посмертную маску отца... Также я видел документальный фильм, в котором Никита запретил использовать голос отца. За разрешение он запросил большие деньги. Одним словом, это тот случай, когда природа отдохнула на молодом поколении", - негодует Садальский.

stassadal Сын Высоцкого отрезал папе голову

По его мнению, обновленный памятник не похож на настоящего Владимира Семеновича. "На старом памятнике был Высоцкий. А новый похож больше на Никиту. К тому же на прежнем монументе Владимир был более мужественным", - продолжает возмущаться Станислав Юрьевич.

Более всего его возмущает то, что Никита Высоцкий "забыл, что его отец принадлежит не только ему". "Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом", - гневается актер.

А потом и вовсе сделал сенсационное заявление. "Поменяли не только голову. Памятник полностью заменили. А потом его покрасили, чтобы это не сильно бросалось в глаза. А ведь по всем традициям на могиле человека вообще не должно происходить никаких изменений", - цитирует его Собеседник.Ru.

Артист заявил, что замена памятника на могиле Высоцкого может принести его родственникам большую прибыль. "Старый памятник сейчас можно продать за немыслимые деньги, потому что он представляет большую ценность для любого коллекционера. Это бронза, которая простояла на могиле Высоцкого почти 40 лет. Множество людей прониклись любовью к нему, отдавали ему свое тепло. Я думаю, что старый монумент можно продать как минимум за полмиллиона долларов. Наверняка родственники так и сделают, а деньги поделят", - рассуждает актер.

Меж тем автор монумента Александр Рукавишников опроверг как сам факт установки нового памятника, так и намерения родственников Высоцкого продать монумент. "Садальский ошибается, мягко говоря. Ну зачем мне менять целиком памятник и кого-то шокировать? Я снизу отрезал сантиметров 70, а сверху добавил где-то 40. Люди привыкли к маленькой высоте, я сделал чуть повыше", - рассказал скульптор.

Его поддержал известный художник и скульптур Михаил Шемякин. Он считает, что внести изменения в памятник Высоцкому является полным правом Рукавишникова. "Каждый мастер, когда он считает, что чего-то не добился и может усовершенствовать, он вправе свое произведение переделывать и улучшать так, как он хочет. В то же время, если сейчас людям это не нравится, то со временем их реакция измениться в обратную сторону", - цитирует его "Звезда".

В свою очередь, сын Высоцкого объяснил, зачем на памятнике отца заменили голову. "По тем временам памятник был идеологически неправильным. Тогда были определенные ограничения: монумент не мог быть выше 2 метров 20 сантиметров. Но и такой прижился, стоял много лет. Не так давно мы начали обсуждать с создателем памятника Александром Рукавишниковым возможность сделать все так, как мы хотели изначально. Потом я принял решение, что надо делать. Конечно, мнений много. Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то", - цитирует Никиту Высоцкого "СтарХит".

Сын считает, что он и скульптор вправе были обновить памятник. "Он выглядит по-другому, но не плохо. Стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова. Садальский - серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце. А вот на могилу отца мне не плевать", - подчеркнул Никита.

По его словам, в этот раз Рукавишников работал по специальной технологии. Ранее же, как заметил Никита Владимирович, скульптор использовал посмертную маску Владимира Семеновича, чтобы добиться полного сходства с бардом.