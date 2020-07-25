2020-07-24T23:16:06+03:00
Спорт

Зенит - Химки 25 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка России по футболу

Футбол, матч Зенит - Химки 25 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится Зенит - Химки 25 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграет в финале Кубка России."Зенит" сыграет в финале Кубка России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге будет поставлена точка в долгом футбольном российском сезоне. "Зенит" сыграет против "Химок" в битве за Кубок России. В этом противостоянии питерский клуб - фаворит. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Химки 25 июля 2020.

Статистика личных встреч Зенит - Химки 25 июля 2020

В рамках Кубка России "Химки" проиграли "Зениту" в июле 2011 года на стадии 1/16 финала со счетом 2:3. Это была единственная игра этих двух клубов в этом турнире.

Прогнозы букмекеров на матч Зенит - Химки 25 июля 2020

У "Зенита" на порядок больше шансов на победу.

Прогноз на матч Зенит - Химки 25 июля июля 2020

"Зенит" одержит победу над "Химками" и выиграет Кубок России.

Составы команд на матч Зенит - Химки 25 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Зенит - Химки 25 июля 2020

Матч Зенит - Химки 25 июля 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Зенит - Химки 25 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Химки можно будет посмотреть с 16:30 на канале "Матч ТВ".

Трансляция матча Зенит - Химки 25 июля 2020

Трансляция матча Зенит - Химки 25 июля июля и начнется с 16:30 на канале "Матч ТВ".

Зенит - Химки 25 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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