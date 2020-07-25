Ольга Бузова в рыжем мини-бикини напугала худобой на пляже

Ольга Бузова поддержала тренд отечественных звезд на отдых и отправилась в курортный город Яровое на Алтае. Поющая ведущая решила совместить приятное с полезным. Она должна была выступать на пляже с концертом, были проданы билеты. Но внезапно все отменили. В итоге в первый же день артистка надела мини-бикини и отправилась плескаться в озере.

buzova86_dava_m Ольга Бузова отдыхает на Алтае

"Нередко можно услышать истории в Яровом, что после отдыха дети и взрослые не болеют в течение всего следующего года. Воздух курорта богат бромом: прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо", - написала Ольга Бузова в блоге, опубликовав фото и видео с пляжа.

dava_buziki86 Поклонники в ужасе от худобы Ольги Бузовой

Однако внешний вид кумира перепугал поклонников. Пользователи соцсетей в ужасе от худобы поющей ведущей.

yarovoe_official Ольга Бузова должна была выступить на пляжной вечеринке

"А это нормально, что так ребра торчат?", "Тот момент, когда все смотрят на ребра", "Оль, ну одни кости. Ну можно же как-то прикрыть? Купальник красивый надеть?", "Ребра видно, боже, это не красиво", "Какая худая, аж скелеты видны", "Господи, Оля, какая ты худая", "Одни ребра, Ольга, надо кушать больше", "Оль, худоба тебя ссушила", "Оля, ты худющая на видео. Одна кожа да кости. Поправь ситуацию", "Ребрами сверкает!", "Господи, Оля, почему торчат так ребра? Надо что-то с этим делать", "Какая ты худая, кошмар. Сколько ты весишь, дорогуша?", "Оля , ты не болеешь?", - не находит себе места публика.

yarovoe_official Дорогие друзья! Наши планы были скорректированы по разным причинам

Стоит отметить, что Бузова должна была выступить с концертом на пляжной вечеринке. Однако внезапно то ли организаторы, то ли певица отменили мероприятие. "Дорогие друзья! Наши планы были скорректированы по разным причинам. Ольга Бузова высоко оценила нашу организацию события. В ближайшее время появится вся подробная информация. Всем спасибо за понимание, всех ценим и уважаем!", - написали организаторы.