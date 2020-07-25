«На салют, цветы и торт уходило по 40 миллионов!»: промоутер рассказал о закрытых вечеринках, где пела Пугачева

По новостным порталам пожаром пронеслась новость, мол, Алла Пугачева по-прежнему является самой дорогой эстрадной артисткой российского шоу-бизнеса и после карантина якобы поет на корпоративах за 350 тысяч евро (более 29 миллионов рублей). Да, в статусе Аллы Борисовны сомнений нет, легенда как-никак. Но по словам промоутера и генерального директора компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, Пугачева сейчас не выступает на корпоративах, тихо сидит в своем замке, лишь изредка выбираясь на шопинг и на домашние посиделки к друзьям.

- Корпоративов сейчас вообще очень мало. Многие все еще боятся коронавируса... Ну да, некоторые «гуляют» юбилеи в частных домах, но максимум устраивают праздник на 20 -30 человек. Больших застолий сейчас нет, - говорит kp.ru Морозов. - Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами. Ну представьте себе, сейчас на празднике какого- нибудь чиновника споет Алла Пугачева. Он потом не докажет, что она выступала бесплатно. Только привлечет внимание правоохранительных органов, начнутся проверки. Сейчас, если политики или близкие к ним бизнесмены и устраивают банкеты, то чаще всего приглашают никому неизвестные кавер-группы, которые максимум за 100 тысяч рублей споют любой хит. Зачем им звать первый топ-артистов, чтобы лишний раз людей злить...Все же примерно уже знают, сколько миллионов первая двадцатка российских звезд зарабатывает...

А крупным компаниям, которые на карантине просидели без прибыли, сейчас уж точно не до гулянок. Им бы выжить и с долгами по зарплате рассчитаться.

Если Алла Пугачева сейчас и появляется на частных вечерниках, то не с песнями, а как гостья. Да, у нее есть пять верных и очень богатых почитателей, но они сейчас корпоративы не устраивают. Кризис...

Все мои заказчики, а это около 2 тысяч компаний, находятся в унынии, в которое их привело отсутствие хорошей выручки и большие кредитные нагрузки.

Поводов для гулянок в ближайшее время у них не будет. И если кто-то из серьезных людей располагает деньгами, то тихо отметит юбилей у себя дома, чтобы это не попало в прессу. А не как раньше в столичном зале торжеств «Сафиса».

- А дорого обходилась аренда «Сафисы»?

- Гулянки в «Сафисе» породил бизнесмен Тельман Исмаилов. Но сейчас в связи с кризисом такие праздники уже не в тренде. Этот грустный замок на «третьем кольце» сейчас закрыт. А раньше гуляли широко.

На ноябрь 2019 года аренда «Сафисы» на сутки стоила 1 миллион рублей. Отдельно надо было оплатить свет и аппаратуру. Средний банкетный чек был 6 тысяч рублей на человека.

Декор — самое дорогое в подобных банкетах. От 5 миллионов рублей олигархи тратили на флористов и прочую мишуру. Средний торт в рост от ресторана «Пушкин» обходился в 2 миллиона рублей. А не менее пафосный пирог в пять рядов от какой-нибудь бабы Зои — до 600 тысяч рублей.

Плюс еще за салют платили по полтора миллиона рублей. Ну и на концертную программу в среднем уходило по 250 тысяч евро. А если приглашали Аллу Борисовну, то, да, ее гонорар составлял 300-350 тысяч евро. Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей). Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было.

Если без выступления АБ, то из расчета на 100 человек гостей средний чек подобных мероприятий составлял порядка 40 миллионов рублей.

Вы спрашиваете, какими будут банкеты будущего? Думаю, еда и торт останутся, а вот на флористах и артистах, скорее всего, будут экономить.

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