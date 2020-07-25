В Киеве не проходят фантомные боли от потери Крыма. Но их используют для внутриукраинских разборок

Украинские политики продолжают испытывать острые и непреходящие фантомные боли от утраты Крыма. Так, у людей с ампутированными конечностями продолжают болеть отрезанные руки и ноги. Вот только в Киеве, сделав все, чтобы жители Крыма проголосовали за возвращение в Россию, стараются придумать способы «прирастить и приклеить». Ничего, кроме сарказма, такие попытки вызвать не могут.

Экс-министр иностранных дел Незалежной Павло Климкин предложил превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Очередным выступлением в духе «был бы повод» (а поводом стало 80-летие подписание Декларации Уоллеса с обязательством США не признавать вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР) Климкин расписался в невозможности принудить полуостров к возвращению в состав Украины силами самой Незалежной. И остается только уповать на «друзей», которые якобы обеспечили независимость балтийских республик.

- Многие в их деоккупацию не верили, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит, - утверждает Климкин, оставляя за бортом то обстоятельство, что независимость эти республики получили в результате развала СССР внутренними «демократическими» силами, что для самого Вашингтона стало неожиданностью. - Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее.

В одном Климкин прав – 50 лет у Украины точно нет. Судя по происходящим в стране процессам, лимит времени ее существования вышел на финишную прямую. А ведь еще в июне он же утверждал, что «Крым можно только отобрать» у России. Все остальные варианты попросту не сработают. Видимо, убедившись, что «отобрать» не получится, Климкин решил поискать более, на его взгляд, «реалистичный» вариант. До осознания, что это вариант не более реален, чем силовой, Климкин еще не дозрел. Впрочем, неудивительно - на Украине сейчас в самом разгаре пир неадекватов или маскирующихся под них хитрованов.

Экс-глава украинского парламента и бывший и.о. президента Украины после госпереворота в 2014-м Александр Турчинов в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас ничто не мешает президенту Зеленскому отправить части ВСУ на штурм Крыма.

- Легитимный Верховный главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года, когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля — не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождения Крыма, - буквально заявил он и даже выразил желание идти в «первых рядах» украинских войсковиков. - Если он вдруг примет решение наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из «Оппозиционной платформы – за жизнь», и все диванные стратеги, в деталях знающие, как надо было воевать и в каком месте лучше десантироваться.

При этом, по словам Турчинова, российских войск в Крыму сейчас не больше, чем в 2014-м, а украинская армия имеет подготовку и вооружение в разы лучше. Непонятно только, чем российские военные, или по сравнению с собой же в 2014-м.

Про то, что украинская логика допускает существование двух одновременных взаимоисключающих реальностей, говорилось уже не раз. С одной стороны, «российских войск в Крыму не больше, чем в 2014-м», с другой – постоянные заклинания украинского политикума, что Россия стремительно милитаризует Крым, по Крымскому мосту денно и нощно идут военные колонны с материковой части РФ, а еще Москва все время «перебрасывает на полуостров ядерное оружие».

Понятно, что это заявление Турчинова не будет иметь для Крыма никаких последствий. Ситуацию можно уподобить уже ставшему анекдоту диалогу с украинским экспертом, распинающемуся, что на Донбассе доблестные украинские войска противостоят все время вторгающейся российской армии, которая там есть. А на вопрос, почему же тогда украинские военные не идут воевать Крым, он же с придурковатой откровенностью отвечает: «Потому что российские военные там действительно есть». Так и Турчинов, громко призывающий к штурму Крыма, вряд ли действительно выполнит свое обещание влиться в «первые ряды». Как ему уже посоветовали из России, пусть не забудет захватить с собой белый флаг в случае подобной попытки.

Понятно, что никакого штурма полуострова не будет. Потому что более верного пути для самоуничтожения ВСУ и Украины как таковой попросту не существует. Однако, не стоит думать, что заявление Турчинова просто попытка испортить воздух издаваемыми им звуками. Оно рассчитано на внутриукраинскую публику, настроенную на военно-политический реванш. Во-первых, в последнее время со стороны политических оппонентов возобновились обвинения Турчинова в «сдаче» Крыма без борьбы. И этим интервью он оправдывает свое бездействие в те дни. И слава Богу, что он вел себя так, поскольку при любой попытке со стороны ВСУ задавить крымчан на полуострове пролилось бы очень много крови.

А во-вторых, эскапада Турчинова направлена против действующего президента Зеленского. На кону местные выборы, которые осенью, с большой вероятностью, изменят политический ландшафт страны. Турчинов, ставший союзником Порошенко и его партии «ПЕС», делает все, чтобы низвести «Слугу народа» во главе с Зеленским ниже плинтуса. По сути, он обвиняет действующую власть в трусости, если Зеленский не отдаст приказ на военный способ решения проблемы Крыма. Не случайно упоминание и ОПЗЖ в негативном контексте в этом же интервью.

Так что Турчинов, рисуясь эдаким храбрецом на фоне трусоватых «слуг», на самом деле использует фантом Крыма, чтобы добиться вполне реальных политических дивидендов внутри самой Украины для себя и Порошенко. И не более того.

Но проблема в том, что на Украине хватает сумасшедших, которые принимают его «откровения» за чистую монету.